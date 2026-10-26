Netrukus – didesnės pensijos gyventojams: Dundulis rėžė valdžiai 1 skaudžią tiesą

Laidoje nuomonę apie valstybės biudžetą išsakė prekybos tinklo „Norfa“ vadovas Dainius Dundulis.
Jei būtų galimybė pasamdyti Finansų ministrą ir premjerą vadovauti jūsų prekybos tinklui, ar samdytumėte? Ar būtų rami širdis?
D. Dundulis: Gal diplomatiškiau atsakysiu. Sąžiningai, aš bet kokį vadovą pasamdęs tikrai negyvenčiau ramiai. Aš tikrai nenorėčiau įžeidinėti nei Finansų ministro, nei premjero. Ar jie būtų, ar kiti – aš vis tiek turėčiau nerimą.
O jei konkrečiau atsakius, žinot – viščiukus rudenį skaičiuoja. Šimtas dienų valstybės mastu yra labai nedaug laiko. Yra žmonių, kurie nemoka savęs pateikti.
Aš labai mėgstu paklausti, kai baigiasi kadencija, priartėjame prie Seimo rinkimų, atsigręžus paklausti: papasakokite, kokius darbus jūs nuveikėte, ką mums, visuomenei, gero davėte.
Kad jie visi stengiasi aš puikiai suprantu. Bet kas konkrečiai yra padaryta, kur pas mus pagerėjo. Jei pensijos, pavyzdžiui, padidėjo aš ne valdžiai duočiau bonusą, o verslui, todėl, kad jie daugiau pinigų sunešė. Kai daugiau pinigų suneša – dalint nėra problemos.
Svarbiausia, kad būtų uždirbti pinigai. Aišku, tas uždarbis – valdžiai reikia surasti formulę, tokią, kad į biudžetą sumokėta suma būtų pati didžiausia. Bet ne procentas didžiausias, ne visą laiką procentas didžiausias lemia didžiausią pinigų sumą sumokėtą į biudžetą.
Labai geras pavyzdys yra dyzelino akcizas. Šiuo metu tikrai nėra didžiausias akcizo sumokėjimas į biudžetą dabartiniam dyzelino akcizo dydžiui. Čia yra kaip tik pavyzdys, kad valdžia pralošė šitą žaidimą.
Dešimties balų sistemoje, Lietuvos finansų valdymui, dabartinei valdžiai, kokį balą parašytumėte?
D. Dundulis: Aš dabartinei valdžiai negaliu rašyti jokio balo, vien dėl to, kad jie nebaigė nė vieno kurso. Jie nė vienas nesugeba pilnai net metų išdirbti. Tai kaip tu gali pažymį rašyti, jei jie neišklausė kurso?
Jie kažkaip nesugeba sesijos pabaigti.
Kaip reaguojate į mintį, kad viešajame sektoriuje reikia mažinti funkcijų kiekį ir etatus?
D. Dundulis: Aš sąžiningai negaliu pasakyti, kad pinigų sumos biudžete yra skiriamos neteisingos. Čia bendras diskusijų darbas ir ne vieno žmogaus sprendimo atsakomybė.
Bet yra viena pagrindinė problema – niekas nediskutuoja kaip tie pinigai po to yra panaudojami, išleidžiami ar iššvaistomi. Niekas apie tai nešneka, nes faktas, kad kiekviena institucija nori turėti kuo daugiau pinigų. Nes kuo daugiau pinigų turės, tuo, aišku, jų gyvenimas bus geresnis.
Vakarėliai ir taip toliau, visokios kelionės – tikrai jie [pinigai] yra švaistomi.
Kaip pavyzdys – vidutiniškai pensijos bus padidintos septyniasdešimt šešiais eurais. Neatsimenu milijonų kiek skyrė, bet padalinus tuos milijonus iš pensininkų kiekio – gaunasi šimtas keli eurai. Kur tie dvidešimt keli eurai prapuola?
Kad pensijas reikia didinti nesiginčiju, bet nereikia, kad tie pinigai kažkur bekeliaujant pradingtų.
Turite omenyje mūsų išpūstą administravimo aparatą?
D. Dundulis: Jo, tą mūsų išpūstą administravimo aparatą reikia mažinti, mažinti, mažinti ir jį reikia efektyvinti. Kalba, kad ministerijose žmonės net neateina į darbą iš viso. Net nežino, ką daro. Baikit, vieną syki baikim tas nesąmones.
Reikia stabdyti tai, užtenka. Viena partija laimi – susideda savo žmones, tie žmonės pasilieka, kiti laimi – vėl susideda savo žmones.
Sakote reiktų pradėti nuo šito?
D. Dundulis: Mes turime kalbėti ne kiek skyrėme pagal skyrius, o kaip mes tuos pinigus panaudojame. Niekas nešneka apie panaudojimą, niekas.
Valstybės kontrolė šneka, daro ataskaitas, daro auditus.
D. Dundulis: Valstybės kontrolė labai tyliai šneka, kad jų net negirdi.
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