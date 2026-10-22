Vyriausybės 100-dienis: kurie ministrai sulaukė daugiausiai kritikos ir už ką?

„Jiems kliuvo daugiausiai kritikos, ji buvo ilgalaikė, nukreipta į juos asmeniškai arba išsakyta autoritetingų šaltinių: prezidento, koalicijos partnerių, jų kuruojamų sričių profesinių sąjungų“, – teigia įmonės duomenų strategas Linas Spėčius.
Vyriausybės 100-dienis: daugiausia žiniasklaidoje kritikuoti finansų, teisingumo, švietimo ministrai
Pasak analizės, T. Valio reputaciją silpnino dar formuojant Vyriausybę kilusios abejonės dėl jo kompetencijos, vėlyvas 2027 metų biudžeto derinimas, planuota kelionė į Jungtines Valstijas biudžeto svarstymo metu, numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas ir konfrontacinė komunikacija.
Teisingumo ministrės įvaizdžiui daugiausiai pakenkė konfliktas su Kalėjimų tarnybos vadovu ir profesinių sąjungų pareikštas nepasitikėjimas dėl įsisenėjusių sistemos problemų.
Tuo metu R. Popovienės sunkumai prasidėjo liepą ir rugpjūtį kilus ginčui dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) kartelės ir prezidento veto. Rugsėjį prezidentas viešai suabejojo, ar ministrė sprendžia problemas, ar tik imituoja darbą. Vėliau neigiamą foną palaikė ginčai dėl mokytojų atlyginimų ir istorija apie Raudondvario dvare dirbantį ministrės sutuoktinį.
Analizės duomenimis, dažniausiai žiniasklaidoje minėtas premjeras Mindaugas Sinkevičius – 17 tūkst. 470 publikacijų. Jis paminėtas 2,5 karto dažniau nei daugiausiai dėmesio iš ministrų sulaukęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastarasis minėtas 6674 kartus.
Palankų premjero įvaizdį formavo šeimos politikos paketo, pensijų ir atlyginimų didinimo, gynybos finansavimo, JAV karių buvimo Lietuvoje ir bendradarbiavimo su NATO komunikacija. Kritikos sulaukta dėl 3,8 proc. BVP siekiančio biudžeto deficito, degalų kainų valdymo, žmonos įdarbinimo Raudondvario dvare istorijos, užsitęsusio disertacijos vertinimo ir viešosios komunikacijos klaidų.
„Patyrusio ir sprendimus koordinuojančio Vyriausybės vadovo įvaizdį žiniasklaidoje silpnino asmeninės reputacijos klausimai, didelio masto socialinių pažadų finansavimo abejonės ir gynybinė reakcija į dalį kritikos“, – sakė L. Spėčius.
Tuo metu krašto apsaugos ministro įvaizdis buvo prieštaringas. Jį stiprino Rūdninkų karinio miestelio pažanga, Vokietijos brigados priėmimas ir investicijos į gynybos pramonę, tačiau silpnino Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlio išlaidos, dronų incidentai ir gyventojų perspėjimo spragos.
Po R. Kauno dažniausiai minėtas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas (5140 publikacijų) ir finansų ministras T. Valys (4908).
M. Katelynas ryškaus matomumo pasiekė griežtai komunikuodamas migracijos ir sienos apsaugos klausimais, bet jo įvaizdį silpnino konfliktas dėl VSAT vadovo Rustamo Liubajevo ir pareigūnų atlygio problema.
„Ministrui pavyko aiškiai pristatyti savo politinius prioritetus, tačiau komunikacijos veiksmingumą ribojo nepakankamai atsakyti klausimai dėl sprendimų finansinio arba institucinio pagrįstumo“, – teigė duomenų strategas.
Palankiausiai žiniasklaidoje vaizduoti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, energetikos ministras Lukas Savickas ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
E. Grikšo įvaizdžiui buvo palanki komunikacija apie amunicijos ir „Leopard 2A8“ tankų gamyklų projektus, 700 mln. eurų investicijas ir lazerių gamyklos atidarymą.
L. Savickas palankiai vertintas už energetikos projektų plėtrą ir veiksmus po rugpjūtį šalį užklupusios audros, o K. Budrio įvaizdį stiprino pastangos išlaikyti JAV karių rotaciją, parama Ukrainai, sankcijų Rusijai griežtinimas ir bendradarbiavimas su Vokietija.
Pasak L. Spėčiaus, nė vienam ministrui per pirmąsias 100 Vyriausybės darbo dienų nepavyko išvengti kritikos. Ilgiau neigiamas fonas išsilaikė, kai problemos kartojosi, buvo siejamos su ministro kompetencija, o kritiką reiškė prezidentas, koalicijos partneriai ar kuruojamų sričių atstovai. Reputacinę žalą didino gynybinė, konfrontacinė ar nenuosekli reakcija, o ją mažino greiti sprendimai ir konkretūs rezultatai.
Tyrimo duomenimis, per analizuotą laikotarpį žiniasklaidoje paskelbti 45 tūkst. 448 pranešimai. Analizė apėmė liepos 14–spalio 21 dienas ir 450 žiniasklaidos kanalų.
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