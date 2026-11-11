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Premjeras: pensijų indeksavimo atsisakoma nebus, ne visi siūlymai yra politiškai priimtini

2026-11-11 18:34 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 18:34
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujama Vyriausybė nesiims siūlymų dėl įstatyme užprogramuoto kasmetinio pensijų indeksavimo peržiūros.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujama Vyriausybė nesiims siūlymų dėl įstatyme užprogramuoto kasmetinio pensijų indeksavimo peržiūros.

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„Noriu pabaigti kalbas apie pensijų indeksavimo peržiūrą – tokių sprendimų nei koalicijoje, nei šioje Vyriausybėje nėra ir neplanuojama. (…) Pensijų indeksavimo klausimai nebebus dedami ant stalo“, – žurnalistams trečiadienį po koalicinės tarybos posėdžio sakė premjeras.

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„Finansų ministerija, natūralu, siekia subalansuoti valstybės finansus, mato tam tikras pozicijas, kur matytų esminius taupymus, bet žinoma, kad ne visi siūlymai yra politiškai priimtini ir nepriimtini nei man, nei koalicijos partneriams“, – tikino jis.

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Anot M. Sinkevičiaus, ministerija yra atsakinga už fiskalinę drausmę valstybėje, o iniciatyvų dėl biudžeto koalicijoje esą yra gausu, tačiau dabar sprendžiama dėl tokių iniciatyvų, kurioms yra politinis pritarimas.

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„Įvyko įprastas ir, manau, suprantamas dalykas. Gal kartais tai atrodytų kaip tam tikra improvizacija, bet čia nėra improvizacija. Finansų ministerija yra valstybės fiskalinės situacijos sergėtoja, labiausiai suinteresuota, kad valstybė nenugrimztų į tokią fiskalinę ir finansinę padėtį, iš kurios sugrįžti būtų labai sudėtinga arba kuri reikštų reikšmingus pokyčius ir reikalingus politinius sprendimus“, – teigė premjeras.

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Taip jis kalbėjo kilus klausimų dėl Finansų ministerijos siūlymų įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų, toks projektas buvo registruotas trečiadienio pasitarimo darbotvarkėje, tačiau buvo išbrauktas.

Plane numatytas nurodymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) parengti įstatymo projektus, kuriais būtų keičiami įsipareigojimai dėl kasmetinio pensijų didinimo.

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Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tikino nežinantis, kodėl toks siūlymas buvo pateiktas, ragino tokiais klausimais „neaudrinti visuomenės“. 

Pasak politiko, pensijų indeksavimo stabdymas nėra svarstomas.

„Dėl to ir koalicijoje sutarėme, kad nenorime atskirų siūlymų komentuoti. Tų siūlymų tikrai yra daug, (…) šiuo atveju aš tikrai norėčiau, kad būtų maksimaliai išvengta nereikalingo komentavimo ir visuomenės audrinimo“, – žurnalistams kalbėjo jis.

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„Galiu tik patvirtinti tai, kas buvo pasakyta: niekas nesvarsto pensijų indeksavimo įšaldymo ar sustabdymo. Mes labai džiaugiamės, beje, kad šiemet, kad ir kaip opozicija kritikuotų tą biudžetą, senjorams pensijos ženkliai didės. Visuomet norisi daugiau, bet tiek, kiek valstybė išgali, tas padidėjimas yra tikrai ženklus, netgi žiūrint į pastaruosius metus“, – akcentavo V. Sinkevičius.

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Kitų metų biudžete senatvės pensijas numatoma didinti vidutiniškai daugiau nei 10 proc.

2027 m. projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, tačiau Valstybės kontrolė (VK) numato, kad deficitas kitąmet bus didesnis, įspėja dėl skolos augimo rizikų.

Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

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