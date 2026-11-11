Sinkevičius: koalicinėje taryboje sutarėme dėl energetikos bendrovių viršpelnių mokesčio

„Prie pajamų esame sutarę dėl kelių dalykų. Kai kurie nėra nauji, apie juos jau kalbėta prieš kelias savaites – azartiniai lošimai, cukraus mokestis, alkoholio ir tabako akcizai. Taip pat sutarėme, kad bus parengtas viršpelnio apmokestinimo schema, ją taikysime energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms“, – Vyriausybėje trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Tai turbūt viskas, dėl ko sutarta. Susitiksime papildomai dar kitą savaitę, nes yra dar erdvių ir vietų, kur reikia didesnio įsigilinimo, kaip galėtų veikti vienas ar kitas papildomas siūlymas. Šis susitikimas buvo tarpinis ir dar nebaigtinis. Pataisymų bei pasiūlymų biudžetui dar turėsime papildomai“, – tikino premjeras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.