Paaiškėjo, kiek Lietuva kitais metais turėtų gauti pinigų iš ES biudžeto

2027 metais Lietuva iš ES biudžeto turėtų gauti apie 2,89 mlrd. eurų, o šalies įmoka į ES biudžetą turėtų siekti 1 mlrd. eurų.
Daugiausia ES lėšų Lietuvai numatyta iš Sanglaudos politikos fondų – apie 1,35 mlrd. eurų. Iš Bendrosios žemės ūkio politikos fondų šaliai planuojama skirti apie 0,85 mlrd. eurų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės – apie 0,43 mlrd. eurų, o Ignalinos AE uždarymo programai – apie 0,15 mlrd. eurų.
Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad susitarimas atsižvelgia į svarbiausius šalies prioritetus.
„Lietuvai buvo svarbu užsitikrinti pakankamą Sanglaudos politikos ir žemės ūkio srities finansavimą, bet ir reikiamą finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui bei Europos infrastruktūros tinklų priemonei“, – pranešime cituojamas T. Valys.
„Džiugina papildomai padidintas finansavimas Lietuvai aktualioms sritims: transportui ir energetikai, sienų valdymui, vidaus saugumo fondui, kariniam mobilumui ir Rytų kaimynystei. Lietuvai, besiribojančiai su priešiškomis valstybėmis ir susiduriančiai su hibridinėmis grėsmėmis, tai ypač aktualu“, – tikina ministras.
Kaip įprasta, ES biudžete didžiausias finansavimas – 58,5 mlrd. eurų – numatytas Sanglaudos politikai ir Bendrajai žemės ūkio politikai – 57 mlrd. eurų. Taip pat numatyta 22 mlrd. eurų ES bendrosios rinkos, inovacijų, skaitmeninimo, junglumo transporto ir energetikos sektoriams.
ES kaimynystės ir išorės veiksmų sritims ketinama skirti 15,5 mlrd. eurų, o migracijos ir sienų valdymui bei saugumui – dar atitinkamai 5,8 mlrd. ir 3,1 mlrd. eurų.
Galutiniame ES Tarybos ir EP sutarime, lyginant su Europos Komisijos pateiktu ES biudžeto projektu, taip pat sutarta skirti papildomą finansavimą Europos horizontui (21,5 mln. eurų), Europos infrastruktūros priemonės (CEF) transporto ir energetikos sritims (atitinkamai 17,5 mln. eurų ir 5 mln. eurų), „LIFE“ programai (10 mln. eurų).
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui papildomai skiriami 5 mln. eurų, Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonei – 25 mln. eurų, Vidaus saugumo fondui ir kariniam mobilumui – po 10 mln. eurų, Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonei – 40 mln. eurų bei humanitarinei pagalbai – 30 mln. eurų.
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