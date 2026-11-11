Vyriausybė palengvino sąlygas biokuro importui iš ES šalių

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Energetikos ministerijos siūlymui nereikalauti iš biokuro importuotojų remtis prognozuojamu jo poreikiu – vietoj to bus vertinama, kiek faktiškai biokuro suvartota per pastaruosius du šildymo sezonus.
Pasak ministerijos, tai padidins biokuro pasiūlą rinkoje, sušvelnins šios šiemet pabrangusios žaliavos kainų svyravimus bei apsaugos nuo tiekimo sutrikimų.
„Pakeitimai leis sprendimus grįsti realiais rinkos duomenimis, o, prireikus, suteiks energetikos įmonėms daugiau galimybių užsitikrinti papildomus biokuro tiekimo šaltinius“, – ministerijos pranešime sakė ministras Lukas Savickas.
Kaip rašė BNS, siekiant padidinti biokuro pasiūlą Valstybinė miškų urėdija (VMU) iki šių metų pabaigos rinkai papildomai patieks 125 tūkst. kubinių metrų (apie 250 gigavatvalandžių, GWh) biokuro žaliavos – trečdaliu daugiau negu per visus 2025 metus. Dalis šio kiekio jau patiekta.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį.
Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma gali brangti 15–20 procentų. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai.
Lietuvoje apie 80 proc. šilumos pagaminama iš biokuro, dar po 10 proc. – iš komunalinių atliekų bei dujų ar kito importuojamo kuro.
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