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Vyriausybė taupymo planų klausimą atidėjo kitai savaitei

2026-11-11 13:31 / šaltinis: ELTA
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2026-11-11 13:31
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Kilus klausimų dėl Finansų ministerijos siūlymų įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų, Vyriausybė šį klausimą nukėlė į kitą savaitę – nepasitenkinimas kilo dėl numatomo įpareigojimo peržiūrėti pensijų indeksavimo tempus.

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)

Kilus klausimų dėl Finansų ministerijos siūlymų įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų, Vyriausybė šį klausimą nukėlė į kitą savaitę – nepasitenkinimas kilo dėl numatomo įpareigojimo peržiūrėti pensijų indeksavimo tempus.

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Plane dabar numatytą nurodymą parengti įstatymo projektus ir pakeisti įsipareigojimus dėl kasmetinio pensijų didinimo kritikuojanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) trečiadienio Ministrų kabineto pasitarimą ir posėdį boikotavo.

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Šį klausimą nukelti trečiadienio posėdyje pasiūlė pats Vyriausybės vadovas.

„Turiu pasiūlymą pirmuoju klausimu – dėl valdžios sektoriaus išlaidų augimo valdymo yra iškilę šiek tiek klausimų ir norime patikslinti, todėl iš šios dienos darbotvarkės norėčiau išimti šį klausimą, prie jo grįšime kitam pasitarime (…) kitą savaitę“, – pasitarime trečiadienį sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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Finansų ministerija siūlo, kad SADM būtų įpareigota iki kitų metų kovo parengti planą dėl ateičiai numatyto ir įstatymuose užprogramuoto pensijų indeksavimo dydžio, užtikrinant fiskalinės drausmės laikymąsi.

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SADM tokį siūlymą kritikuoja – trečiadienio Vyriausybės pasitarime ir posėdyje ministerijos atstovai, kurie turėjo pavaduoti sergančią ministrę Ingą Ruginienę, nedalyvavo.  

„Mes nepritariame siūlymams stabdyti ar retinti kasmetinį socialinių išmokų ir pensijų indeksavimą. Tai reikštų realių gyventojų pajamų mažėjimą ir didintų skurdo riziką, ypač pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms“, – Eltai trečiadienį sakė ministrės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

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SADM duomenimis, pernai Lietuvoje skurdo riziką patyrė 22,6 proc. gyventojų – tai aukščiausias rodiklis Europos Sąjungoje (ES), kurios vidurkis siekė 16,3 proc. 

Tarp 65 metų ir vyresnių žmonių skurdo rizika Lietuvoje siekė 39,2 proc., o tarp senatvės pensininkų – 43,3 proc. Vidutinė senatvės pensija 2024 m. sudarė 85,4 proc. skurdo rizikos ribos.

„Tokiomis aplinkybėmis pensijų indeksavimo ribojimas būtų ypač neatsakingas. Indeksavimas nėra nepagrįstas išlaidų didinimas – tai būtinas mechanizmas, padedantis išsaugoti žmonių perkamąją galią. Jis svarbus ir ekonomikai, nes padeda palaikyti vidaus vartojimą“, – teigė I. Dobrovolskas.

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Pernai pagal skurdo rizikos lygį antroje vietoje ES rikiavosi kaimyninė Latvija, kur šis rodiklis sudarė 22 proc., toliau – Bulgarija (21,2 proc.), Graikija (19,6 proc.), Estija, Ispanija ir Kroatija (po 19,5 proc.), Italija (18,6 proc.), Rumunija (18,4 proc.)

Popovienė nusiteikusi ne taip kritiškai

Finansų ministerijos plane taip pat numatomi įpareigojimai kitoms ministerijoms – Švietimo mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) bei Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM).

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Numatoma, kad ŠMSM darbo užmokestį mokslo ir švietimo institucijų darbuotojams nuo 2029 m. turėtų diferencijuoti pagal trūkstamas sritis ir atsižvelgiant į finansines šalies galimybes, o ne automatiškai, taip pat kolektyvinėje sutartyje atsisakyti nuostatos, kad atlyginimų augimas yra siejamas su vidutinio darbo užmokesčio augimu, padidintu 5 proc.

Visgi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė Eltai sakė, kad apie šias iniciatyvas yra žinoma, apie jas diskutuojama, o ministerija nuolat ieško būdų mažinti išlaidas.

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„Tai tokie protokoliniai sprendimai, pasiūlymai ateičiai, kitų metų biudžeto tai nepalies. (…) Visada buvo pastebėjimai tokie, kad turime peržiūrėti finansus, (…) dėl šio sprendimo – manau, kad tai tam tikri sprendimai, kuriuos turėsime apsvarstyti“, – trečiadienį teigė ministrė.

Tuo metu SAM numatoma įpareigoti parengti siūlymus, kad nuo 2028 m. sausio būtų numatomas mažesnis metinis privalomojo sveikatos draudimo įmokų už valstybės draudžiamus asmenis padidėjimas.

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Ministerijoms taip pat numatoma pavesti peržiūrėti joms pavaldžių įstaigų veiklą ir funkcijas, tokiu būdu nuo 2028 m. sutaupant ne mažiau kaip 10 proc. valstybės biudžeto lėšų.

2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, tačiau Valstybės kontrolė (VK) numato, kad deficitas kitąmet bus didesnis, įspėja dėl skolos augimo rizikų.

Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Ieškant būdų didinti biudžeto pajamas, taip pat svarstomi mokestiniai pakeitimai – dėl jų trečiadienį tartis ketina koalicijos taryba.

indeliai.lt

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