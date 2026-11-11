Vyriausybė leido be konkurso pirkti mažiausiai 12 tūkst. šarvinių liemenių kariuomenei

Priimtu nutarimu numatyta šiam pirkimui taikyti europinę išimtį, leidžiančią netaikyti gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų taisyklių, kai tai būtina esminiams valstybės nacionalinio saugumo interesams apsaugoti.
Kaip nurodoma KAM pateiktuose dokumentuose, planuojama įsigyti ne mažiau kaip 12 tūkst. šarvinių liemenių komplektų, užtikrinančių aukštą balistinės apsaugos lygį ir atitinkančių Lietuvos kariuomenės keliamus reikalavimus.
Ministerijos teigimu, sprendimas pirkti liemenes iš konkretaus Lietuvoje veikiančio gamintojo leis užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą kariuomenės aprūpinimą apsaugos priemonėmis, ypač krizės ar karo atveju.
KAM aiškina, kad įprasto konkurso metu nebūtų galimybės nustatyti reikalavimo visą šarvinių liemenių gamybą vykdyti Lietuvoje. Todėl, ministerijos vertinimu, toks pirkimo būdas neužtikrintų siekiamo nacionalinio saugumo intereso – sukurti trumpą ir nuo užsienio tiekėjų kuo mažiau priklausomą tiekimo grandinę.
Numatoma, kad visi šarvinių liemenių gamybos etapai vyks Lietuvoje. Bendrovė „Safariland Lithuania“ gamins tekstilines liemenių dalis ir minkštosios balistinės apsaugos komponentus, o „Kovo šarvai“ – kietąsias balistines plokštes.
KAM vertinimu, šios bendrovės šiuo metu turi reikiamus technologinius pajėgumus kariuomenės poreikiams užtikrinti. Ministerija pažymi, kad kitų Lietuvoje veikiančių gamintojų, galinčių pagaminti visą reikalavimus atitinkantį šarvinių liemenių komplektą, šiuo metu nėra.