Vyriausybė pritarė stiprinti jūrų uosto apsaugą, užtikrinant operatyvų keitimąsi informacija

Susisiekimo ministerijos projektu siekiama užtikrinti operatyvesnį atsakingų institucijų keitimąsi informacija apie galimas grėsmes jūrų uostams ir jų infrastruktūrai, taip pat tobulinti apsaugos lygių nustatymo tvarką.
Pagal numatomus pakeitimus Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) turės informuoti ministeriją apie nustatytą ar pakeistą grėsmės lygį nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) turės teikti informaciją apie grėsmes jūrų uostų, jų infrastruktūros, terminalų ir laivų saugumui bei siūlymus dėl aukštesnių apsaugos lygių nustatymo.
Į Lietuvos jūrų uostų apsaugos komitetą ir uostų apsaugos vertinimo komisiją bus įtraukiami NKVC atstovai.
Iki šiol Susisiekimo ministerija, priimdama sprendimus dėl antrojo ar trečiojo apsaugos lygio nustatymo, neturi nustatytos NKVC dalyvavimo procedūros.
Nutarimo projektu taip pat numatoma Vidaus reikalų ministerijos (VRM) prievolės teikti informaciją apie grėsmes ir siūlymus keisti apsaugos lygius, kadangi šią informaciją teikia jai pavaldžios institucijos.