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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė pritarė stiprinti jūrų uosto apsaugą, užtikrinant operatyvų keitimąsi informacija

2026-11-04 15:48 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 15:48
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Vyriausybė pritarė stiprinti Lietuvos jūrų uostų infrastruktūros, terminalų ir laivų apsaugą, tarp institucijų užtikrinant operatyvų keitimąsi informacija apie galimas grėsmes.

Į Klaipėdos uostą atplaukė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas „USS Mount Whitney“ (LCC 20) (nuotr. Lietuvos kariuomenės)

Vyriausybė pritarė stiprinti Lietuvos jūrų uostų infrastruktūros, terminalų ir laivų apsaugą, tarp institucijų užtikrinant operatyvų keitimąsi informacija apie galimas grėsmes.

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Susisiekimo ministerijos projektu siekiama užtikrinti operatyvesnį atsakingų institucijų keitimąsi informacija apie galimas grėsmes jūrų uostams ir jų infrastruktūrai, taip pat tobulinti apsaugos lygių nustatymo tvarką.

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Pagal numatomus pakeitimus Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) turės informuoti ministeriją apie nustatytą ar pakeistą grėsmės lygį nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse. 

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Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) turės teikti informaciją apie grėsmes jūrų uostų, jų infrastruktūros, terminalų ir laivų saugumui bei siūlymus dėl aukštesnių apsaugos lygių nustatymo.

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Į Lietuvos jūrų uostų apsaugos komitetą ir uostų apsaugos vertinimo komisiją bus įtraukiami NKVC atstovai.

Iki šiol Susisiekimo ministerija, priimdama sprendimus dėl antrojo ar trečiojo apsaugos lygio nustatymo, neturi nustatytos NKVC dalyvavimo procedūros.

Nutarimo projektu taip pat numatoma Vidaus reikalų ministerijos (VRM) prievolės teikti informaciją apie grėsmes ir siūlymus keisti apsaugos lygius, kadangi šią informaciją teikia jai pavaldžios institucijos.

indeliai.lt

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