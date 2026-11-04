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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žmonėms su negalia – daugiau galimybių

2026-11-04 13:29 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-04 13:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje gyvenantys žmonės su negalia turės teisę gauti Europos asmens su negalia korteles ar Europos asmens su negalia automobilio statymo korteles. Su jomis, nuvykę į kitas ES valstybes, galės naudotis asmenims su negalia taikomomis specialiosiomis sąlygomis ar lengvatomis – nuolaidomis, atleidimu nuo mokesčių ar rinkliavų, įskaitant automobilio statymo mokestį. Atitinkamai kitų ES valstybių išduotų šių kortelių turėtojai, atvykę į Lietuvą, galės naudotis Lietuvoje asmenims su negalia taikomomis specialiosiomis sąlygomis ar  lengvatomis.

SADM (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Lietuvoje gyvenantys žmonės su negalia turės teisę gauti Europos asmens su negalia korteles ar Europos asmens su negalia automobilio statymo korteles. Su jomis, nuvykę į kitas ES valstybes, galės naudotis asmenims su negalia taikomomis specialiosiomis sąlygomis ar lengvatomis – nuolaidomis, atleidimu nuo mokesčių ar rinkliavų, įskaitant automobilio statymo mokestį. Atitinkamai kitų ES valstybių išduotų šių kortelių turėtojai, atvykę į Lietuvą, galės naudotis Lietuvoje asmenims su negalia taikomomis specialiosiomis sąlygomis ar  lengvatomis.

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Tai numatančioms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms įstatymų pataisoms pritarė Vyriausybė, rašoma ministerijos pranešime spaudai.

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„Negalia neturėtų tapti kliūtimi laisvai keliauti, pažinti kitas šalis ar naudotis jose teikiamomis paslaugomis. Norime, kad žmogui su negalia, vykstančiam į kitą Europos Sąjungos valstybę, nereikėtų iš naujo įrodinėti savo negalios statuso, o jam priklausančios lengvatos būtų lengviau prieinamos. Europos asmens su negalia kortelės – dar vienas žingsnis kuriant atviresnę ir prieinamesnę Europą visiems“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

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Asmens su negalia teisių pripažinimas visoje ES

Įstatymų pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliama Europos Sąjungos direktyva, kuria sukuriamos Europos asmens su negalia kortelė ir Europos asmens su negalia automobilio statymo kortelė.

Direktyva siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai, taip pat teisėtai valstybėje narėje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai, turintys Europos asmens su negalia kortelę ar Europos asmens su negalia automobilio statymo kortelę, ir juos lydintys asmenys, vykdami į kitą ES valstybę narę trumpalaikiais, ne ilgesniais kaip trijų mėnesių, tikslais galėtų naudotis toje valstybėje taikomomis specialiosiomis sąlygomis ir lengvatomis.

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Kaip yra dabar?

Šiuo metu Europos Sąjungos  valstybės narės turi skirtingą negalios nustatymo sistemą bei specialiųjų sąlygų ir (ar) lengvatų sistemą, taip pat nėra įtvirtinto bendro Europos Sąjungos asmens su negalia dokumento (kortelės, pažymėjimo), kuriuo būtų pripažįstamas negalios statusas tarp valstybių narių.

Nors galiojantis Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymas nustato lengvatas ne tik Lietuvos Respublikos piliečiams, bet ir kitų ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, taip pat jų šeimos nariams ir kitiems įstatyme nurodytiems asmenims, praktikoje tiek vežėjams, tiek kontrolę vykdantiems pareigūnams kyla sunkumų taikant lengvatas šiems asmenims, kadangi Lietuvoje viešojo keleivinio transporto lengvatų dydis yra diferencijuojamas pagal negalios sunkumą, o kitose ES valstybėse narėse išduotuose dokumentuose tokia informacija nepateikiama.

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Tad Europos asmens su negalia kortelės įdiegimas šią situaciją padės suvienodinti ir suteiks daugiau aiškumo tiek asmenims su negalia, tiek vežėjams ir kontrolę vykdantiems pareigūnams.

Taip pat asmenys su negalia, turintys Europos asmens su negalia korteles ir Europos asmens su negalia automobilio statymo korteles, turės galimybę naudotis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat ūkio subjektų, kurie vykdo veiklą, valdo infrastruktūrą ar teikia paslaugas, Lietuvos Respublikoje nustatytomis ir asmenims su negalia taikomomis  specialiosiomis sąlygomis ir (ar) lengvatomis.

Europos asmens su negalia kortelė šiuo metu dar tik diegiama visoje Europos Sąjungoje ir ji bus pripažįstama tarp Europos Sąjungos valstybių narių.

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