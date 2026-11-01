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TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Pažeidžiamiems elektros vartotojams – gera žinia: kaina bus mažesnė ir kitąmet

2026-11-01 10:07 / šaltinis: ELTA
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2026-11-01 10:07
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Vyriausybė pritarė, kad visuomeninės elektros kaina pažeidžiamiems vartotojams kitų metų pirmąjį pusmetį ir toliau būtų sumažinta 4 centais už kilovatvalandę (kWh) su PVM.

Asociatyvi (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Vyriausybė pritarė, kad visuomeninės elektros kaina pažeidžiamiems vartotojams kitų metų pirmąjį pusmetį ir toliau būtų sumažinta 4 centais už kilovatvalandę (kWh) su PVM.

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Kainos skirtumui tarp skirtingų visuomeninio tiekimo klientų išlaikyti numatoma didinti pajamų perviršio lėšomis finansuojamą kainos sumažinimo dalį – nuo 1,8 centų už kWh šiemet iki 2,5 centų už kWh (be PVM). Likusią kainos sumažinimo dalį užtikrins visuomeninis tiekėjas „Ignitis“. 

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Energetikos ministerijos duomenimis, vidutinis pažeidžiamas vartotojas per metus suvartoja apie 1,1 tūkst. kWh, tad 4 centų už kWh skirtumas per pusmetį leistų sutaupyti apie 22 eurus (be PVM). 

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Galutinę bendrą visuomeninio teikimo kainą kitam pusmečiui iki lapkričio pabaigos tvirtins Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

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Mažesnė visuomeninės elektros kaina galios laikotarpiu nuo ateinančio sausio iki 2027 m. birželio 30 d.

Energetikos ministerija tam numato didinti 2022–2023 m. energijos kainų krizės metu elektros gamintojų gautų pajamų perviršio lėšomis finansuojamą kainos sumažinimo dalį.

Skaičiuojama, kad šio laikotarpio gamintojų pajamų perviršis siekia 14,255 mln. eurų, įskaitant sukauptas palūkanas.

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Kitų metų pirmą pusmetį priemonei finansuoti reikės apie 4,237 mln. eurų arba apie 30 proc. viso perviršio – Energetikos ministerija vertina tai, kad pažeidžiamų vartotojų skaičius išaugo dėl pernai įstatymuose sudarytų galimybių grįžti į visuomeninį tiekimą.

Tuo metu lėšų poreikis priemonę finansuoti visiems 2027 m. sudaro apie 8,475 mln. eurų.

Prognozuojama, kad priemone galėtų pasinaudoti per 307 tūkst. pažeidžiamų vartotojų. Šiemet jų skaičius išaugo nuo 123 tūkst. iki daugiau nei 282 tūkst.

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Numatoma galimybė šį finansavimą pratęsti ir kitam 2027 m. pusmečiui – skaičiuojama, kad pajamų perviršio lėšų turėtų pakakti iki 2028 m. vidurio, bet ši prognozė yra preliminari ir priklauso nuo pažeidžiamų vartotojų skaičiaus.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius yra sakęs, kad ši schema, kai mažesnė visuomeninės elektros kaina yra finansuojama elektros gamintojų perviršio pajamomis, būtų taikoma ilguoju laikotarpiu, iki numatyto rinkos liberalizavimo laikotarpio pabaigos.

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Seimas dar pernai balandį leido didesniam skaičiui vartotojų elektrą už valstybės reguliuotojo nustatomą kainą įsigyti ilgiau – iki 2030-ųjų.

Pagal ankstesnę tvarką trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas, kai visi vartotojai turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, turėjo trukti iki 2025-ųjų pabaigos.

Pažeidžiamais vartotojais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, žmonės su negalia, šalpos senatvės pensijos ar šalpos kompensacijos gavėjai.

indeliai.lt

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