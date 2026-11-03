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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujas posūkis Kairio byloje: teismas sustabdė nagrinėjimą dėl jam skirtos nuobaudos

2026-11-03 15:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 15:11
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Regionų administracinis teismas antradienį sustabdė Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovo Mindaugo Kairio skundo nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis sprendimas ikiteisminiame tyrime, kuriame vertinamos aplinkybės, susijusios su galimu neteisėtu poveikiu jam.

Spygliuota viela (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (5)

Regionų administracinis teismas antradienį sustabdė Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovo Mindaugo Kairio skundo nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis sprendimas ikiteisminiame tyrime, kuriame vertinamos aplinkybės, susijusios su galimu neteisėtu poveikiu jam.

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Dabar jau sustabdytoje administracinėje byloje M. Kairys prašo panaikinti Vyriausybės 2025 m. liepos 16 d. nutarimą, kuriuo jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Vienu iš nuobaudos skyrimo neteisėtumo pagrindų pareiškėjas nurodo, kad tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus jį persekiojo po to, kai jis atsisakė vykdyti neteisėtus nurodymus.

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FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Kaip pranešė Regionų administracinis teismas, sprendžiant dėl administracinės bylos sustabdymo, atsižvelgta į Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo spalio 13 d. nutartį.

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Ja panaikintas prokuroro sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo teisėjas konstatavo, kad nebuvo ištirti ir įvertinti visi reikšmingi duomenys, nepašalintos abejonės ir prieštaravimai dėl galimų nusikalstamų veikų požymių, todėl nebuvo pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, jog nusikalstama veika nebuvo padaryta.

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Regionų administracinis teismas pažymėjo, kad ikiteisminiame tyrime nustatomos aplinkybės gali turėti esminę reikšmę nagrinėjamam administraciniam ginčui, o administracinio proceso tvarka jų nustatyti nėra galimybės. Todėl, kol nėra priimtas galutinis procesinis sprendimas ikiteisminiame tyrime, administracinės bylos nagrinėjimas negali būti tęsiamas.

Administracinės bylos nagrinėjimas bus atnaujintas įsiteisėjus galutiniam procesiniam sprendimui ikiteisminiame tyrime.

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Nutartis gali būti skundžiama

Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

ELTA primena, kad Vyriausybė pernai liepos 9 d. LKT direktoriui skyrė papeikimą, o liepos 16 d. jam skirtas griežtas papeikimas.

Atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas, skirti M. Kairiui abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus.

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Kaip skelbta anksčiau, tarnybinių patikrinimų metu LKT vadovo veiksmuose nustatyti pažeidimai, susiję su tarnybos lėšų panaudojimu, tarnybinio automobilio naudojimo tvarka.

Galiausiai R. Mockus pasiūlė M. Kairį atleisti iš pareigų, tačiau LKT vadovui buvo suteiktas pranešėjo statusas – tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.

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Specialiųjų tyrimų tarnyba buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio jam. Šių metų gegužę šis tyrimas buvo nutrauktas, tačiau teismas nurodė jį tęsti. Neoficialiomis portalo „Delfi“ žiniomis, minėtas tyrimas buvo atliekamas dėl R. Mockaus veiksmų. Portalo žiniomis, LKT vadovas esą galėjo įrašyti pokalbį su R. Mockumi ir jį pateikti teisėsaugai.

ELTA primena, kad M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą jis buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.

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