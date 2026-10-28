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Vyriausybė paskyrė Paigoziną į ES muitinės institucijos valdančiąją tarybą

2026-10-28 14:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 14:11
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Vyriausybė trečiadienį nusprendė į naujai steigiamos Europos Sąjungos (ES) muitinės institucijos valdančiąją tarybą ketverių metų kadencijai paskirti Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją Vygantą Paigoziną.

Vygantas Paigozinas (ELTA nuotr.)

Vyriausybė trečiadienį nusprendė į naujai steigiamos Europos Sąjungos (ES) muitinės institucijos valdančiąją tarybą ketverių metų kadencijai paskirti Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją Vygantą Paigoziną.

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Tuo metu jį pavaduojančia tarybos nare paskirta kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė.

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Tokį nutarimo projektą ministrų kabinetui pateikė Finansų ministerija.

Kaip nurodoma projekte, abu paskirti pareigūnai turi ilgametę darbo Lietuvos muitinės sistemoje patirtį, yra įgiję vadovavimo, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimų, taip pat turi patirties ES muitų sąjungos politikos srityje.

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Prieš teikiant kandidatūras Vyriausybei, dėl abiejų pareigūnų buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT). 

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Finansų ministerijos teigimu, įvertinus gautą informaciją nenustatyta aplinkybių, dėl kurių jie negalėtų eiti šių pareigų.

ES muitinės institucija steigiama įgyvendinant šių metų rugsėjo 16 d. priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. Ja siekiama užtikrinti vienodesnį muitinės teisės aktų taikymą valstybėse narėse, suderinti muitinio tikrinimo taisykles ir sudaryti sąlygas sklandžiam ES vidaus rinkos veikimui.

Naujosios institucijos valdančioji taryba bus atsakinga už jos valdymo ir veiklos organizavimo klausimus. Tarybą sudarys po vieną kiekvienos ES valstybės narės atstovą ir jį pavaduojantį narį.

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