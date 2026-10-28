Vyriausybė spręs dėl 10 mln. eurų ekologinių ūkių avansams

Kaip rašoma Vyriausybės nutarimo projekte, siūloma skirti 10 mln. eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų.
„Įvertinus ministerijos asignavimuose numatytą ir šiuo metu dar nepanaudotą bendrajam finansavimui skirtą sumą (apie 9 mln. eurų), siūlome skirti 70 procentų dydžio avansinėms intervencinės priemonės (...) išmokoms nuo 2026 metų spalio 16 dienos išmokėti“, – rašoma nutarimo projekte.
Kaip rašė BNS, Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 mln. eurų išankstinių tiesioginių išmokų, ekologiniams ūkiams trūksta apie 18 mln. eurų. Dėl to buvo deramasi su Finansų ministerija.
Kaip anksčiau sakė ministras Kęstutis Mažeika, šių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių, besirenkančių šią kryptį.
BNS rašė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 dienos iki lapkričio 30 dienos moka šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75 proc. visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
Išankstinės išmokos mokamos tiems ūkininkams, kurių deklaruoti plotai atitinka reikalavimus ir kuriems atliktos patikros.