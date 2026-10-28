Vyriausybė svarstys svarbių valstybės objektų – duomenų centrų, TV bokšto, Giraitės ginkluotės – įtraukimą į nacionalinio saugumo sąrašą

Susisiekimo ministerijos parengtame Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo projekte numatoma į sąrašą įtraukti ir Vilniaus televizijos bokštą, Kauno radijo relinę stotį, Giraitės ginkluotės gamyklos valdomas lauko parako saugyklas ir gamybos korpusą bei Lietuvos pašto Vilniaus logistikos centrą.
Pasak projekto, taip norima užtikrinti valstybės informacinių išteklių, visuomenės informavimo ir perspėjimo, gynybos pramonės bei pašto ir logistikos funkcijų tęstinumą.
„Valstybiniai duomenų centrai naudojami valstybės informacinėms sistemoms, registrams ir kitiems valstybės informaciniams ištekliams saugoti ir tvarkyti. Vilniaus televizijos bokštas ir Kauno radijo relinė stotis – radijo ir televizijos programų signalams, perspėjimo pranešimams ir kitai visuomenei svarbiai informacijai perduoti. Šių objektų veiklos sutrikimai, neteisėta prieiga, sabotažas ar kontrolės praradimas galėtų turėti reikšmingų neigiamų pasekmių“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Pabrėžiama, kad Giraitės ginkluotės gamyklos technologinės linijos, įranga, kontrolės sistemos, dokumentacija ir žaliavų atsargos sudaro vientisą, dideles investicijas atspindintį ir sunkiai atkuriamą kompleksą.
Tuo metu Lietuvos pašto logistikos centro įtraukimas leis geriau valdyti jo apsaugos riziką bei stiprinti universaliosios pašto paslaugos, siuntų ir korespondencijos paskirstymo ir kitas funkcijas krizės, ekstremaliosios situacijos ar mobilizacijos metu.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį teigė, kad tinkama duomenų centrų apsauga yra svarbi ir reikalinga.
Vyriausybei pritarus, projektas bus teikiamas Seimui.
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