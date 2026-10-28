Vyriausybė nusprendė: Ukrainą pasieks nauja Lietuvos pagalbos siunta

Tai numatantį nutarimą trečiadienį priėmė Vyriausybė.
Juo Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavedama organizuoti tvarkomo valstybės rezervo medicinos atsargų, kurių bendra vertė siekia beveik 84,5 tūkst. eurų, perdavimą atsakingiems Ukrainos pareigūnams.
Perduodamos priemonės yra nenomenklatūrinis turtas, todėl jo atkurti nenumatoma.
Sprendimas dėl humanitarinės pagalbos perdavimo priimtas atsižvelgiant į gautus Zaporižios karo ligoninės ir Dnipropetrovsko srities tarybos I. I. Mečnikovo vardo Dnipropetrovsko srities klinikinės ligoninės prašymus.
ELTA primena, kad Rusija 2022 m. vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
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