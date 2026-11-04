Vyriausybė pritarė Lietuvos ir Nyderlandų susitarimui dėl įslaptintos informacijos mainų ir apsaugos

Kaip nurodo KAM, šiame susitarime nustatyti šalių įsipareigojimai ir reikalavimai, užtikrinantys įslaptintos informacijos apsaugą, įskaitant vizitų organizavimo tvarką, įslaptintos informacijos perdavimo procedūras, pažeidimų nagrinėjimo tvarką, išlaidų pasidalijimą ir kitus praktinius aspektus.
„Šis susitarimas yra sėkmingų Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinio saugumo institucijų derybų rezultatas. Deryboms buvo būdinga konstruktyvi bendradarbiavimo, skaidrumo ir abipusės pagarbos dvasia, atspindinti abiejų valstybių įsipareigojimą stiprinti Europos gynybos bendradarbiavimą“, – teigia ministerija.
„Be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybė keistis įslaptinta informacija ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. Jis taip pat sudaro prielaidas glaudesniam bendradarbiavimui įgyvendinant būsimas gynybos programas, bendrus projektus ir strategines iniciatyvas“, – dėsto KAM.
Pasak jos, Nyderlandai yra viena iš didžiausią indėlį į NATO Daugianacionalinę kovinę grupę Lietuvoje teikiančių valstybių.
Šalis taip pat aktyviai prisideda prie Lietuvos krašto apsaugos sistemos stiprinimo – trejų metų laikotarpiui skyrė NATO pajėgų integravimo vieneto (NFIU) Lietuvoje vadovą, Šiaulių aviacijos bazėje buvo dislokavusi integruotas oro ir priešraketinės gynybos sistemas „Patriot“.
Taip pat nuolat bendradarbiauja ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo srityje, kartu dalyvauja dvišalėse ir daugiašalėse saugumo bei gynybos programose.
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