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Vyriausybė skyrė virš 42 mln. eurų socialinėms išmokoms ir pagalbai ukrainiečiams

2026-11-04 13:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-04 13:37
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Vyriausybė pritarė siūlymui iš skolintų lėšų skirti daugiau kaip 42,4 mln. eurų individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms bei Lietuvoje prieglobstį radusių ukrainiečių socialinei paramai finansuoti.

Lietuva, Ukraina (nuotr. Roberto Dačkaus)

Vyriausybė pritarė siūlymui iš skolintų lėšų skirti daugiau kaip 42,4 mln. eurų individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms bei Lietuvoje prieglobstį radusių ukrainiečių socialinei paramai finansuoti.

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Pagal Finansų ministerijos parengtus nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) skirta 30,1 mln. eurų individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms lapkričio mėnesį mokėti ir dar 12,3 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su pagalbos teikimu nuo karo pasitraukusiems Ukrainos gyventojams, padengti.

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Iki metų pabaigos trūksta 66,3 mln. eurų

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos skiriamos asmenims su negalia, kuriems nustatytas individualios pagalbos poreikis, siekiant padengti su šios pagalbos teikimu susijusias išlaidas.

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Kaip nurodoma SADM rašte Finansų ministerijai, individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms mokėti paskutinį šių metų ketvirtį iš viso trūksta 69,4 mln. eurų.

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Ministerijos duomenimis, įvertinus galimybę iš kitų priemonių sutaupytų lėšų papildomai skirti 3,1 mln. eurų, paskutinio ketvirčio finansavimo trūkumas sudaro 66,3 mln. eurų. Iš jų lapkričio mėnesio išmokoms reikia 30,1 mln. eurų, o gruodžio – dar 36,2 mln. eurų.

SADM pažymi, kad 2026 metams individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms buvo prašoma 406,6 mln. eurų, tačiau skirta 352 mln. eurų. Vėliau iš kitoms priemonėms numatytų sutaupytų lėšų papildomai skirta 15,9 mln. eurų, o Vyriausybės nutarimu – dar 10 mln. eurų skolintų lėšų.

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Ministerijos duomenimis, per pirmuosius tris šių metų ketvirčius individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas kas mėnesį gavo vidutiniškai 132,8 tūkst. asmenų. Pernai šis skaičius siekė 121,4 tūkst.

Dėl likusių gruodžio mėnesio išmokoms reikalingų lėšų SADM į Finansų ministeriją ketina kreiptis vėliau, papildomai įvertinusi savivaldybių pateiktus duomenis ir galimybes panaudoti kitose priemonėse sutaupytas lėšas.

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Pagalbai ukrainiečiams – daugiau kaip 12 mln. eurų

Kitu nutarimu Vyriausybė skyrė 12,3 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su nuo Rusijos karo pasitraukusių Ukrainos gyventojų priėmimu ir socialine parama, padengti.

Didžioji dalis šios sumos – apie 12,1 mln. eurų – skirta šių metų liepos–rugsėjo mėnesiais patirtoms išlaidoms kompensuoti.

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Iš jų beveik 6,7 mln. eurų numatyta išmokoms vaikams, apie 1,8 mln. eurų – šalpos išmokoms, 1,5 mln. eurų – paramai būstui išsinuomoti, o beveik 1,1 mln. eurų – socialinėms pašalpoms bei būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijoms.

Dar 213 tūkst. eurų numatyta spalio–lapkričio mėnesiais planuojamoms išlaidoms, įskaitant nelydimų nepilnamečių socialinę globą, vienkartines įsikūrimo išmokas ir vaikų ugdymo kompensacijas, padengti.

Kaip nurodo Finansų ministerija, lėšų šiems tikslams iš anksto nebuvo suplanuota, nes rengiant valstybės biudžetą nebuvo galimybių tiksliai numatyti finansavimo poreikio.

indeliai.lt

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