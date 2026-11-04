Kruvinas rusų smūgis Zaporižios srityje: po griuvėsiais ieškoma dešimčių žmonių

Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos vienas iš pirmininkų Ivanas Fiodorovas.
Pasak jo, Komyšuvachoje tebevyksta paieškos ir gelbėjimo operacija.
„59 žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios. Tikėtina, kad kai kurie iš jų bus atpažinti tarp jau rastų žuvusiųjų. Pirminiais vertinimais, po griuvėsiais gali būti likę dar 38 žmonės“, – sakė I. Fiodorovas.
Lapkričio 2 d. Rusijos pajėgos numetė aviacines bombas ant Komyšuvachoje esančioje požeminėje mokykloje veikusio atsparumo centro. Tuo metu joje buvo dalijama humanitarinė pagalba. Pranešta, kad per antskrydį žuvo 33 žmonės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.