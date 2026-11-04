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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kruvinas rusų smūgis Zaporižios srityje: po griuvėsiais ieškoma dešimčių žmonių

2026-11-04 12:19 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 12:19
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Zaporižios srities Komyšuvachos mieste iš po griuvėsių ištraukti 31 žmogaus, žuvusio per Rusijos aviacijos smūgį, palaikai, nustatytos 12 aukų tapatybės.

Kruvinas rusų smūgis Zaporižios srityje: po griuvėsiais ieškoma dešimčių žmonių (nuotr. Telegram)
GALERIJA (5)

Zaporižios srities Komyšuvachos mieste iš po griuvėsių ištraukti 31 žmogaus, žuvusio per Rusijos aviacijos smūgį, palaikai, nustatytos 12 aukų tapatybės.

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Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos vienas iš pirmininkų Ivanas Fiodorovas.

Pasak jo, Komyšuvachoje tebevyksta paieškos ir gelbėjimo operacija.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kruvinas rusų smūgis Zaporižios srityje: po griuvėsiais ieškoma dešimčių žmonių

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„59 žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios. Tikėtina, kad kai kurie iš jų bus atpažinti tarp jau rastų žuvusiųjų. Pirminiais vertinimais, po griuvėsiais gali būti likę dar 38 žmonės“, – sakė I. Fiodorovas.

Lapkričio 2 d. Rusijos pajėgos numetė aviacines bombas ant Komyšuvachoje esančioje požeminėje mokykloje veikusio atsparumo centro. Tuo metu joje buvo dalijama humanitarinė pagalba. Pranešta, kad per antskrydį žuvo 33 žmonės.

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Gintaras
Gintaras
2026-11-04 12:24
reikia kuo greičiau suvešti iš slaptų kankinimų kalėjimų nužudytas aukas, pakišti po griuvėsiais, pasikviesti BBS ir pademonstruoti Rusijos žiaurumus.
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