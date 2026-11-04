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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Burtus įvertinusi Lietuvos moterų futbolo rinktinės kapitonė: „Bus sunku, bet esame tam pasiruošusios“

2026-11-04 10:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 10:11
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Antradienio popietę buvo ištraukti kitų metų metų UEFA moterų Tautų lygos burtai, kuriuose savo varžovus sužinojo ir Lietuvos moterų rinktinė.

Milda Liužinaitė | Organizatorių nuotr.

Antradienio popietę buvo ištraukti kitų metų metų UEFA moterų Tautų lygos burtai, kuriuose savo varžovus sužinojo ir Lietuvos moterų rinktinė.

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Pirmą kartą į B divizioną iškopusios lietuvės pateko į antrąją B diviziono grupę, kur lauks kovos su Ukrainos, Čekijos ir Graikijos komandomis.

Lietuvės su visomis varžovėmis sužais namuose ir išvykoje, o trys rinktinių langai numatyti kitų metų vasarį–kovą, balandį bei birželį.

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Po burtų juos įvertino ir savo mintimis pasidalino gyvai burtų ceremonijoje dalyvavusi Lietuvos rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė.

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„Žinoma, labai laukiame visų rungtynių, pirmą kartą iškopėme į B divizioną, tad mums visos rungtynės bus sunkios, bet esame tam pasiruošusios. Aišku, ypatingai laukiame rungtynių prieš Ukrainą, su kuria turime puikius tarpvalstybinius santykius.

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Bet žinoma, mums tai bus pirmas kartas B divizione, tad nekantriai laukiame starto“, – kalbėjo rinktinės senbuvė.

Paklausta apie tai, kokius tikslus galima kelti ateinančiam ciklui, jį į tai žiūrėjo realistiškai.

„Žvelgiant realiai, iškopti į A divizioną mums yra labai sunku, bet tai yra futbolas, visose komandose žaidžia žmonės. Galutinį rezultatą žinosime tik po paskutinio teisėjo švilpuko. Svarbiausia – neiškristi atgal į C divizioną, o kaip pavyks tai padaryti, pamatysime aikštėje“, – vylėsi futbolininkė.

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Visi burtai:

A divizionas

A1: Ispanija, Norvegija, Airija, Šveicarija.

A2: Prancūzija, Anglija, Austrija, Portugalija.

A3: Danija, Italija, Islandija, Velsas.

A4: Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Škotija.

B divizionas

B1: Serbija, Belgija, Albanija, Rumunija.

B2: Ukraina, Čekija, Graikija, Lietuva.

B3: Lenkija, Suomija, Šiaurės Airija, Baltarusija.

B4: Slovėnija, Turkija, Vengrija, Kosovas.

C divizionas

C1: Slovakija, Kroatija, Bulgarija, Gibraltaras.

C2: Latvija, Azerbaidžanas, Sakartvelas, Lichtenšteinas.

C3: Izraelis, Farerų Salos, Šiaurės Makedonija, Andora.

C4: Liuksemburgas, Bosnija ir Hercegovina, Estija, San Marinas.

C5: Malta, Moldova, Kipras.

C6: Juodkalnija, Kazachstanas, Armėnija.

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