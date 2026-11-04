Burtus įvertinusi Lietuvos moterų futbolo rinktinės kapitonė: „Bus sunku, bet esame tam pasiruošusios“

Pirmą kartą į B divizioną iškopusios lietuvės pateko į antrąją B diviziono grupę, kur lauks kovos su Ukrainos, Čekijos ir Graikijos komandomis.
Lietuvės su visomis varžovėmis sužais namuose ir išvykoje, o trys rinktinių langai numatyti kitų metų vasarį–kovą, balandį bei birželį.
Po burtų juos įvertino ir savo mintimis pasidalino gyvai burtų ceremonijoje dalyvavusi Lietuvos rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė.
„Žinoma, labai laukiame visų rungtynių, pirmą kartą iškopėme į B divizioną, tad mums visos rungtynės bus sunkios, bet esame tam pasiruošusios. Aišku, ypatingai laukiame rungtynių prieš Ukrainą, su kuria turime puikius tarpvalstybinius santykius.
Bet žinoma, mums tai bus pirmas kartas B divizione, tad nekantriai laukiame starto“, – kalbėjo rinktinės senbuvė.
Paklausta apie tai, kokius tikslus galima kelti ateinančiam ciklui, jį į tai žiūrėjo realistiškai.
„Žvelgiant realiai, iškopti į A divizioną mums yra labai sunku, bet tai yra futbolas, visose komandose žaidžia žmonės. Galutinį rezultatą žinosime tik po paskutinio teisėjo švilpuko. Svarbiausia – neiškristi atgal į C divizioną, o kaip pavyks tai padaryti, pamatysime aikštėje“, – vylėsi futbolininkė.
Visi burtai:
A divizionas
A1: Ispanija, Norvegija, Airija, Šveicarija.
A2: Prancūzija, Anglija, Austrija, Portugalija.
A3: Danija, Italija, Islandija, Velsas.
A4: Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Škotija.
B divizionas
B1: Serbija, Belgija, Albanija, Rumunija.
B2: Ukraina, Čekija, Graikija, Lietuva.
B3: Lenkija, Suomija, Šiaurės Airija, Baltarusija.
B4: Slovėnija, Turkija, Vengrija, Kosovas.
C divizionas
C1: Slovakija, Kroatija, Bulgarija, Gibraltaras.
C2: Latvija, Azerbaidžanas, Sakartvelas, Lichtenšteinas.
C3: Izraelis, Farerų Salos, Šiaurės Makedonija, Andora.
C4: Liuksemburgas, Bosnija ir Hercegovina, Estija, San Marinas.
C5: Malta, Moldova, Kipras.
C6: Juodkalnija, Kazachstanas, Armėnija.
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