FutbolasLT_S06E10: Kauno Žalgirio savaitė – titulas Toplygoje, kelialapis į Čempionų lygos TOP16

Apie futsal batalijų peripetijas tinklalaidės kūrėjams išsamiai papasakojo futsal komandos vadovas Darius Gurskis, o apie moterų futbolo reikalus paporino „Gintros“ klubo prezidentas Gintaras Radavičius. „FutbolasLT“ tinklalaidės pokalbių rubrikoje nepasirodė tik FK „Kauno Žalgiris“ prezidentas Mantas Kalnietis, paprašęs palūkėti sezono pabaigos.
Savo ruožtu, tinklalaidės kūrėjai palinkėjo, kad Kauno žalgiriečių sezonas nesibaigtų iki pat kitų metų vasario (o gal ir net ir balandžio), o pergalės sužibtų ne tik Toplygoje, bet ir UEFA Konferencijų lygos varžybose.
Aptarę Toplygos aktualijas ir palinkėję sėkmės „Kauno Žalgiriui“ trečiose UEFA Konferencijų lygos pagrindinio varžybų etapo rungtynėse, „FutbolasLT“ kūrėjai peržvelgė komandų reikalus Pirmos ir Antros lygos varžybose, susipažino su naujausiais Lietuvos vyrų futbolo rinktinės varžovais, atsakė į tinklalaidės žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito karto!
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