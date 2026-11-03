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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S06E10: Kauno Žalgirio savaitė – titulas Toplygoje, kelialapis į Čempionų lygos TOP16

2026-11-03 17:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 17:04
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Antradienį į studiją susirinkę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Naglis Miknevičius negailėjo sveikinimų čempionams. Pagiriamųjų salvių sulaukė ne tik Toplygos 35-ame ture auksinę pergalę iškovojęs ir nugalėtojų titulą apgynęs „Kauno Žalgiris“ bei 25-ą kartą Lietuvos moterų futbolo pirmenybėse triumfavusi Šiaulių „Gintra“, bet ir UEFA Futsal Čempionų lygos atrankoje sėkmingai pasirodęs šalies futsal flagamanas „Kauno Žalgiris“.

FutbolasLT | „Stop“ kadras

Antradienį į studiją susirinkę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Naglis Miknevičius negailėjo sveikinimų čempionams. Pagiriamųjų salvių sulaukė ne tik Toplygos 35-ame ture auksinę pergalę iškovojęs ir nugalėtojų titulą apgynęs „Kauno Žalgiris“ bei 25-ą kartą Lietuvos moterų futbolo pirmenybėse triumfavusi Šiaulių „Gintra“, bet ir UEFA Futsal Čempionų lygos atrankoje sėkmingai pasirodęs šalies futsal flagamanas „Kauno Žalgiris“.

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Apie futsal batalijų peripetijas tinklalaidės kūrėjams išsamiai papasakojo futsal komandos vadovas Darius Gurskis, o apie moterų futbolo reikalus paporino „Gintros“ klubo prezidentas Gintaras Radavičius. „FutbolasLT“ tinklalaidės pokalbių rubrikoje nepasirodė tik FK „Kauno Žalgiris“ prezidentas Mantas Kalnietis, paprašęs palūkėti sezono pabaigos.

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Savo ruožtu, tinklalaidės kūrėjai palinkėjo, kad Kauno žalgiriečių sezonas nesibaigtų iki pat kitų metų vasario (o gal ir net ir balandžio), o pergalės sužibtų ne tik Toplygoje, bet ir UEFA Konferencijų lygos varžybose.

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Aptarę Toplygos aktualijas ir palinkėję sėkmės „Kauno Žalgiriui“ trečiose UEFA Konferencijų lygos pagrindinio varžybų etapo rungtynėse, „FutbolasLT“ kūrėjai peržvelgė komandų reikalus Pirmos ir Antros lygos varžybose, susipažino su naujausiais Lietuvos vyrų futbolo rinktinės varžovais, atsakė į tinklalaidės žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito karto!

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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