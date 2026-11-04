Jokūbas Mažionis pelnė įvartį Anglijoje, Tomas Jonyla debiutavo „West Ham“ U-21 komandos gretose

Londono „West Ham“ U-21 komandos gretose debiutavo 17-metis gynėjas Tomas Jonyla, kuris į aikštę žengė 65 minutę, bet jo ginama ekipa išvykoje 0:2 nusileido „Hornchurch“ klubui.
Antroje Kosovo lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys ir vėl išlaikė sausus vartus, o jo ginamas „Ferizaj“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Tefik Canga“ klubu.
Tuo metu pirmadienį Maltos „Premier“ lygoje lietuvis Domantas Šimkus liko ant „Marsaxlokk“ klubo suolo, o jo ekipa net 5:0 sutriuškino „Gzira“ klubą. Po šios pergalės lietuvio klubas su 20 taškų rikiuojasi antroje lygos vietoje.
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