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Sinkevičiaus žinia: teigia norintis matyti galutinį derybų su Kinija rezultatą, o ne komentuoti procesą

2026-11-09 10:04 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 10:04
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia norintis matyti galutinį derybų su Kinija rezultatą, o ne komentuoti procesą.

Mindaugas Sinkevičius, Sinkevičius

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia norintis matyti galutinį derybų su Kinija rezultatą, o ne komentuoti procesą.

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„Vyriausybės programoje Užsienio reikalų ministerijai iškeltas tikslas – atkurti diplomatinio atstovavimo santykius su Kinija iki tokio lygio, koks yra kitose Europos Sąjungos šalyse. Užsienio reikalų ministras periodiškai informuoja apie daromą pažangą. Premjeras nori matyti galutinį rezultatą, o ne komentuoti procesą“, – BNS pirmadienį sakė ministro pirmininko atstovas Gedas Salyga.

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Taip jis komentavo pirmadienį portalui „Delfi“ paskelbus, kad diplomatinių santykių su Kinija atstatymo siekianti Užsienio reikalų ministerija (URM) rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą, mainais žadėdama keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.

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„Veiksmų plano pasirinkimas yra užsienio reikalų ministro atsakomybė. Lietuva siekia su Taivanu palaikyti abiem pusėms naudingą ekonominį ir praktinį bendradarbiavimą“, – teigė G. Salyga.

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Jis pažymėjo, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atlikta analizė rodo, kad nuo 2021 metų tiek Lietuvos ir Taivano prekybos ryšiai, tiek tiesioginių investicijų rodikliai išlieka mažai reikšmingi.

M. Sinkevičius anksčiau yra sakęs, jog tikisi iki metų pabaigos pasiekti proveržį derybose su Kinija.

Kaip rašė BNS, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją dėl prašymo Taivaniečių atstovybei vadina netiksliai pateikta ir atsisako ją komentuoti.

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Paklaustas, kokių veiksmų URM imsis, jei Taivaniečių atstovybė nesutiks keisti pavadinimo, kaip to pageidauja Kinija, K. Budrys teigė, kad dėl to bus toliau tariamasi tiek su partneriais, tiek šalies viduje.

Savo ruožtu opozicija dėl Lietuvos santykių su Kinija ir Taivanu prašo surengti neeilinį Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdį.

Taivaniečių atstovybė Lietuvoje praėjusią savaitę feisbuke išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad bendradarbiavimas su Lietuva grindžiamas abipuse pagarba, bendrais interesais, skaidrumu ir partneryste.

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Lapkričio 11–12 dienomis į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos diplomatai, kurie planuoja susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.

Apie planuojamą vizitą BNS pranešė parlamentaras Ignas Vėgėlė.

Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilniuje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu, o Kinija griežtai smerkia bet kokias Taivano valstybingumo apraiškas.

Reaguodama į šį sprendimą, Kinija vienašališkai sumažino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio.

Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo praėjusių metų gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.

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