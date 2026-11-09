Tragedija Kinijoje: per gaisrą daugiabutyje žuvo mažiausiai 14 žmonių

Gaisrai, per kuriuos žūva žmonės, Kinijoje gana dažni dėl negriežtų statybos reikalavimų ir neretai aplaidžiai užtikrinamos darbų saugos.
Gaisras kilo sekmadienį apie 17 val. vietos laiku pastate Šansi provincijos Taijuano mieste, tą patį vakarą pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
„Iš viso 38 žmonės buvo nuvežti į ligonines gydyti, penki iš jų mirė“, – pranešė „Xinhua“. Pirmadienio rytą agentūra patikslino, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 14.
Agentūros duomenimis, gaisras buvo užgesintas sekmadienį, paieškos ir gelbėjimo darbai baigti.
Gaisro priežastis vis dar tiriama.
Pernai lapkritį Kinija pradėjo kampaniją, kuria siekiama mažinti gaisrų pavojų daugiaaukščiuose pastatuose. Tai padaryta po didžiulio gaisro Honkonge, kai ugnis apėmė kelis daugiaaukščius ir žuvo 168 žmonės.
Po mėnesio per gaisrą gyvenamajame name pietinėje Kinijos Guangdongo provincijoje žuvo 12 žmonių.
Liepą per gaisrą avalynės gamykloje Rytų Kinijoje žuvo mažiausiai 28 žmonės.
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