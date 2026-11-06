Kinijoje – teismo smūgis aktyvistui: nuteisė kalėti

69 metų Au tapo pirmuoju asmeniu, nuteistu pagal 2023 m. išplėstus nacionalinio saugumo įstatymus Makao – buvusioje Portugalijos kolonijoje ir lošimų centrais garsėjusioje teritorijoje, kuri 1999 m. buvo grąžinta Kinijai.
Sulaikytas pernai
Jis buvo vienas iš kasmetinių 1989 m. Pekino Tiananmenio aikštėje surengto susidorojimo aukų pagerbimo renginių organizatorių. Anksčiau tokie minėjimai buvo toleruojami tik Makao ir kaimyniniame Honkonge.
2025 m. liepą sulaikytas Au, kurio teismo procesas rugsėjį vyko už uždarų durų ir truko tris dienas, buvo pripažintas kaltu dėl „ardomosios veiklos prieš valstybės politinę valdžią“ ir kitų nusikaltimų, sakoma teismo pareiškime.
Teismo teigimu, Au „ilgą laiką asmeniškai teikė pagalbą ir kolaboravo su priešiškomis užsienio organizacijomis renkant, rengiant ir viešai platinant įvairius vaizdus bei informaciją, kuriuose akivaizdžiai buvo gausu politinių pareiškimų, kuriais siekta pakirsti valstybės politinę valdžią“.
Jis taip pat siekė „kurstyti Makao gyventojų neapykantą Centrinei liaudies vyriausybei, ketindamas nuversti ir pakirsti pamatinę valstybės santvarką, įtvirtintą Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijoje“, pridūrė teismas.
Europos Sąjunga pernai pasmerkė jo sulaikymą, pareikšdama, kad tai tik dar labiau didina susirūpinimą dėl „politinio pliuralizmo nykimo“ Makao.
Organizacija „Justice Abroad“ liepą pranešė, kad Au šeimos nariams, įskaitant žmoną ir tris dukteris, nuo pat jo sulaikymo nebuvo leista nei susitikti, nei pasikalbėti su juo.
Šeima sulaukė tik vieno jo telefono skambučio, trukusio mažiau nei minutę, kitą dieną po sulaikymo, teigė „Justice Abroad“.
„Mano tėvas daugiau kaip 30 savo gyvenimo metų paskyrė tarnauti Makao žmonėms. Praėjo beveik metai, o mes vis dar negalime su juo bendrauti“, – organizacijos pareiškime cituojama jo dukra Cherry.
„Mes prašome tik teisingo teismo, tinkamo proceso ir kad daugiau kaip trys dešimtmečiai jo atsidavimo Makao žmonėms nebūtų ištrinti ar pamiršti... Mums turi būti leista jį aplankyti arba bent jau su juo susisiekti“, – sakė ji.
Au dirbo mokytoju, tačiau po 1989 m. susidorojimo Kinijoje įsitikino, kad Makao būtina skubiai tapti atvira, demokratine visuomene, ir pasuko į politiką.
„Pripažįstu, kad kovoje už demokratiją nieko nepasiekėme, tačiau tikiu, kad reikia sėti sėklas ir suteikti galimybę joms augti“, – 2024 m. AFP sakė jis.
„Nors dabar išgyvename atšiaurią žiemą, pasikeitus išorinėms aplinkybėms šios sėklos Makao dar gali sudygti ir nutiesti naują kelią demokratijos link“, – sakė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.