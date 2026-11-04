Prietaisuose veikiančios funkcijos, pavadintos „Apple Intelligence“, JAV ir kitose šalyse pirmą kartą pasirodė 2024-ųjų rudenį. Tai buvo pirmasis didelis bendrovės žingsnis į generatyvinio DI sritį. Tačiau griežti Kinijos priežiūros institucijų reikalavimai sparčiai besivystančioms technologijoms stabdė jų paleidimą. Kliūtimi tapo ir tai, kad šalyje nepasiekiami bendrovių „Google“ bei „OpenAI“ modeliai, kuriais „Apple“ kitur stiprina savo DI pajėgumus.
Nuo pasaulinės investicijų į DI karštligės iš esmės nuošalyje likusi „Apple“ paskelbė bendradarbiausianti su Kinijos partnere – „Alibaba“ sukurta „Qwen“. Kartu su bazinėmis „Apple“ DI funkcijomis į įrenginius bus integruoti galingesni sprendimai.
Viešas diegimas Kinijoje numatytas gruodį
Trečiadienį pradėtas bandomasis diegimas skirtas tik programinės įrangos kūrėjams, tačiau viešai „Apple Intelligence“ paslaugos Kinijoje taps prieinamos gruodį, savaitgalį išplatintame pareiškime nurodė bendrovė. Pirmajame pakete numatyta 18 DI funkcijų – nuo tiesioginio telefoninių skambučių vertimo iki pranešimų apibendrinimo bei korektūros įrankių, tačiau jame nėra naujausio „iPhone“ asistento „Siri“ atnaujinimo.
Pagal Kinijoje galiojančias taisykles DI paslaugų teikėjai turi registruotis šalies interneto priežiūros institucijoje, naudoti vietos duomenų centrus ir apdoroti duomenis šalies viduje. Priežiūros institucijų patvirtinimą „Apple“ užsitikrino tik liepą, prieš tai, kaip pranešama, praleidusi nemažai laiko derėdamasi dėl partnerystės su Kinijos technologijų bendrovėmis, įskaitant „Alibaba“, „Baidu“, „ByteDance“ ir „Tencent“.
Tyrimų bendrovės „Omdia“ duomenimis, Kinijoje „Apple Intelligence“ gali palaikyti daugiau kaip 110 mln. „iPhone“ telefonų, kas sudaro sąlygas greitam technologijos įsisavinimui, tačiau konkurencija išlieka arši.