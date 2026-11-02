Kinija pareiškė remianti Irano pastangas ginti suverenitetą ir saugumą

Tai jis pabrėžė Kinijos sostinėje vykusiame susitikime, nuskambėjus grasinimams dėl naujų JAV smūgių.
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį pareiškė, kad JAV sunaikino didelę dalį Irano karinių pajėgų, tačiau vis dar turi „pasirūpinti“ vienu ar dviem taikiniais, o Teheranas įspėjo apie atsakomuosius veiksmus, jei bus užpultas.
„Kinija remia Iraną ginant savo suverenitetą ir saugumą“, – pasak Pekino pranešimo, Irano aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretoriaus pavaduotojui Ali Bagheri Kani (Ali Bageriui Kaniui) sakė Kinijos užsienio reikalų ministras Wangas Yi (Vangas I).
Apie A. B. Kanio vizitą į Pekiną Užsienio reikalų ministerija anksčiau nebuvo pranešusi.
„Visos šalys turėtų (...) vedamos proto ir pragmatizmo, sutelkti dėmesį į politinį sprendimą, o ne vėl griebtis ginkluoto konflikto“, – pranešime cituojamas Wang Yi, kreipęsis į A. B. Kanį.
Svarbi Irano ekonominė partnerė Kinija jau seniai siekia sumažinti įtampą kelis mėnesius trunkančiame kare Artimuosiuose Rytuose, kuris kartais persimeta ir į kaimynines šalis.
Šį mėnesį Kinija išsiųs savo pasiuntinį Artimiesiems Rytams į Iraną, Omaną ir Saudo Arabiją, per spaudos konferenciją sakė ministerijos atstovas spaudai.
Pirmadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) Pekine taip pat susitiko derybų su Omano sultonu – tai pirmasis šios Persijos įlankos valstybės vadovo vizitas Kinijoje nuo diplomatinių santykių užmezgimo.
Xi Jinpingas Haithamui bin Tariqui (Haitamui bin Tarikui) pareiškė, kad Kinija yra pasirengusi „prisidėti prie taikos, stabilumo ir klestėjimo regione“.
Kinijos lyderis taip pat nurodė, kad Artimieji Rytai neturėtų tapti „didžiųjų valstybių varžymosi ir geopolitinių konfliktų kovos arena“, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.