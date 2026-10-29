Didžiausia Europos automobilių gamintoja šiuo metu išgyvena krizę dėl aršios konkurencijos su Kinijos gamintojais, silpnos paklausos pagrindinėse savo rinkose bei sudėtingo perėjimo prie elektromobilių ir pradėjo įgyvendinti didžiulio masto darbo vietų mažinimo planą.
„Kartu planuojame iki 2030 metų eksportuoti mažiausiai 300 tūkst. automobilių per metus, tačiau mūsų ambicijos neapsiriboja vien transporto priemonių eksportu“, – trečiadienį lankydamasis rytiniame Kinijos Hefėjaus mieste, kur įmonė turi didelį mokslinių tyrimų ir plėtros centrą, sakė „Volkswagen“ grupės padalinio Kinijoje vadovas Ralf Brandstätter.
Kinijoje sukurtas technologijas eksportuos ir į kitas rinkas
„Volkswagen“ nurodė, kad pirmą kartą Hefėjuje sukurtas technologijas eksportuos ir į kitas Azijos dalis, Artimuosius Rytus bei Pietų Ameriką, tačiau kol kas ne į Europą. Tai apima transporto priemonių elektroninę architektūrą, sukurtą padedant Kinijos bendrovei „Xpeng“, taip pat platformą ir pagalbines vairavimo sistemas, sukurtas kartu su Kinijos įmone „Horizon Robotics“.
Vokietijos bendrovė tikisi, kad šios inovacijos padės įveikti didžiulę konkurenciją ir lėtą augimą Kinijoje bei kitose rinkose.
„Tai, ką sukuriame Kinijoje, daro „Volkswagen“ konkurencingesnę visame pasaulyje, – teigė R. Brandstätter. – Kinijoje sukurtos technologijos tampa esmine „Volkswagen“ grupės pasaulinės struktūros dalimi ir strateginiu pranašumu.“