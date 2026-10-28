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TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Įvardijo naudotus automobilius, kurie turi mažiausiai trūkumų: sąraše – ir lietuvių pamėgti modeliai

2026-10-28 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 21:30
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Naudotų automobilių rinkoje visureigiai ir krosoveriai išlieka paklausūs, tačiau jų techninė būklė senstant gali gerokai skirtis. Naujausios Vokietijos techninių apžiūrų organizacijos TÜV ataskaitos duomenimis, tarp ne senesnių kaip septynerių metų automobilių mažiausiai didelių trūkumų nustatoma „Volkswagen T-Roc“, o vyresnių modelių grupėse išsiskiria „Mazda CX-3“, „Mercedes-Benz GLE“ ir „Volkswagen Touareg“.

Audi SQ5 TFSI (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (7)

Naudotų automobilių rinkoje visureigiai ir krosoveriai išlieka paklausūs, tačiau jų techninė būklė senstant gali gerokai skirtis. Naujausios Vokietijos techninių apžiūrų organizacijos TÜV ataskaitos duomenimis, tarp ne senesnių kaip septynerių metų automobilių mažiausiai didelių trūkumų nustatoma „Volkswagen T-Roc“, o vyresnių modelių grupėse išsiskiria „Mazda CX-3“, „Mercedes-Benz GLE“ ir „Volkswagen Touareg“.

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Kasmet rengiamoje „TÜV Report 2026“ ataskaitoje apibendrinti maždaug 9,5 mln. Vokietijoje atliktų periodinių techninių apžiūrų rezultatai. Automobiliai suskirstyti į šešias amžiaus grupes – nuo dvejų iki trylikos metų, o pagrindinis vertinimo kriterijus yra didelių techninių trūkumų turinčių automobilių dalis.

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Šiai kategorijai priskiriami defektai, dėl kurių transporto priemonė nepraeina privalomosios techninės apžiūros. Tai gali būti stabdžių, važiuoklės, apšvietimo ar kitų saugiam eismui svarbių sistemų gedimai.

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Ataskaitoje pateikiama ir vidutinė tikrinamų automobilių rida. Ji leidžia tiksliau įvertinti rezultatus, nes vienodo amžiaus transporto priemonės gali būti eksploatuojamos labai skirtingu intensyvumu.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Techninė apžiūra

Iki septynerių metų – mažiausiai trūkumų turinčių „Volkswagen T-Roc“ dalis

Tarp dvejų ir trejų metų senumo visureigių bei krosoverių mažiausia didelių trūkumų dalis nustatyta tikrinant „Volkswagen T-Roc“. Techninės apžiūros reikalavimų dėl didelių defektų neatitiko 3 proc. šio modelio automobilių, kurių vidutinė rida siekė 37 tūkst. kilometrų.

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Nedaug atsiliko „Toyota Yaris Cross“, kurio atveju didelių trūkumų nustatyta 3,2 proc. automobilių. Toliau rikiavosi „Audi Q3“ (3,9 proc.), „Kia Sportage“ ir „Audi Q4 e-tron“ – abiejų pastarųjų modelių rodiklis siekė 4 proc.

Ketverių ir penkerių metų automobilių grupėje „Volkswagen T-Roc“ taip pat išsiskyrė mažiausia didelių trūkumų dalimi – 4 proc. Patikrintų šio modelio automobilių vidutinė rida sudarė 55 tūkst. kilometrų. Palyginti su juo, „Audi Q2“ rodiklis siekė 4,5 proc., o „Mercedes-Benz GLC“ – 4,8 proc.

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Šešerių ir septynerių metų grupėje didelių trūkumų nustatyta 6,7 proc. patikrintų „T-Roc“. Antroje vietoje pagal šį rodiklį buvo „Audi Q2“ (7,5 proc.), trečioje – „Škoda Karoq“ (7,8 proc.). Nedaug skyrėsi ir „Mazda CX-3“ rezultatas – 7,9 proc.

Šie duomenys rodo, kad „T-Roc“ techninių apžiūrų statistikoje išlaiko palyginti nedidelę didelių trūkumų dalį net automobiliams senstant. Vis dėlto šešerių ir septynerių metų „T-Roc“ vidutinė rida siekė 76 tūkst. kilometrų, o, pavyzdžiui, tos pačios amžiaus grupės „Škoda Kodiaq“ – 110 tūkst. kilometrų. Pastarojo modelio didelių trūkumų rodiklis sudarė 8,7 proc.

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FOTOGALERIJA. Naujos kartos „Volkswagen T-Roc“

Aštuonerių ir devynerių metų grupėje – „Mazda CX-3“

Vyresnių automobilių grupėje mažiausia didelių trūkumų dalis nustatyta tikrinant „Mazda CX-3“. Tarp aštuonerių ir devynerių metų šio modelio automobilių techninės apžiūros reikalavimų dėl didelių defektų neatitiko 9,7 proc., o jų vidutinė rida siekė 86 tūkst. kilometrų.

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Toliau pagal didelių trūkumų dalį rikiavosi „Seat Ateca“ (11,1 proc.) ir „Suzuki Vitara“ (11,4 proc.). Šių modelių vidutinė rida buvo didesnė – atitinkamai 112 tūkst. ir 104 tūkst. kilometrų.

Tarp dešimties mažiausią didelių trūkumų dalį turinčių šios amžiaus grupės visureigių pateko ir didesni modeliai. „Mercedes-Benz GLE/ML“ rodiklis siekė 12,3 proc., „Volkswagen Touareg“ – 15,4 proc., o „Audi Q5“ – 15,8 proc.

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Pastarųjų automobilių vidutinė rida buvo gerokai didesnė. „Mercedes-Benz GLE/ML“ ir „Volkswagen Touareg“ atveju ji siekė po 143 tūkst. kilometrų, o „Audi Q5“ – 140 tūkst. kilometrų.

Panaši statistika užfiksuota ir tikrinant „Volvo XC60“ – didelių trūkumų nustatyta 15,9 proc. automobilių, kurių vidutinė rida sudarė 142 tūkst. kilometrų.

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FOTOGALERIJA. Autopilotas. Ką verta žinoti prieš tampant naudoto „Volvo XC60“ šeimininku

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Tarp daugiau nei dešimtmetį eksploatuojamų visureigių – vokiški modeliai

Tarp dešimties ir vienuolikos metų senumo visureigių mažiausiai didelių techninių trūkumų nustatyta „Mercedes-Benz GLE/ML“ automobiliuose (15,2 proc.), kurių vidutinė rida siekė 170 tūkst. kilometrų. Nedaug atsiliko „Volkswagen Touareg“ – didelių trūkumų turėjo 15,5 proc. patikrintų automobilių, kurių vidutinė rida siekė 176 tūkst. kilometrų.

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Trečioje vietoje pagal šį rodiklį atsidūrė „Audi Q5“, kurio didelių trūkumų dalis sudarė 18,1 proc. Toliau rikiavosi BMW X1 (18,2 proc.) ir „Volvo XC60“ (18,5 proc.).

Tarp dvylikos ir trylikos metų senumo visureigių mažiausia didelių trūkumų dalis nustatyta tikrinant „Volkswagen Touareg“. Techninės apžiūros reikalavimų dėl didelių defektų neatitiko 17,9 proc. šio modelio automobilių, kurių vidutinė rida siekė 204 tūkst. kilometrų.

„Mercedes-Benz GLE/ML“ rodiklis sudarė 19,3 proc., o BMW X1 – 22,1 proc. Tarp dešimties šios amžiaus grupės visureigių, kuriems didelių trūkumų nustatyta rečiausiai, taip pat pateko „Audi Q3“, „Volvo XC60“, „Audi Q5“, BMW X5/X6, „Mercedes-Benz GLK“, „Škoda Yeti“ ir BMW X3/X4.

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