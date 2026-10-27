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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Perkamiausias automobilis pasaulyje švenčia 60-metį: „Toyota“ paruošė ypatingą naujieną

2026-10-27 15:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 15:57
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1966 metais pristatyta „Toyota Corolla“ turėjo tapti nebrangiu ir praktišku automobiliu Japonijos šeimoms. Tačiau per šešis dešimtmečius šis modelis išaugo į pasaulinį fenomeną – iki šiol parduota daugiau kaip 57 mln. „Corolla“ automobilių, o pats modelis laikomas perkamiausiu istorijoje. Minėdama 60 metų sukaktį, „Toyota“ pristatė specialias jubiliejines versijas, kurios bus siūlomos ir Europos pirkėjams.

Toyota Corolla (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (17)

1966 metais pristatyta „Toyota Corolla“ turėjo tapti nebrangiu ir praktišku automobiliu Japonijos šeimoms. Tačiau per šešis dešimtmečius šis modelis išaugo į pasaulinį fenomeną – iki šiol parduota daugiau kaip 57 mln. „Corolla“ automobilių, o pats modelis laikomas perkamiausiu istorijoje. Minėdama 60 metų sukaktį, „Toyota“ pristatė specialias jubiliejines versijas, kurios bus siūlomos ir Europos pirkėjams.

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Per šešis dešimtmečius „Toyota Corolla“ pasikeitė neatpažįstamai. Pirmųjų automobilių paprastumą pakeitė pažangios saugumo sistemos, skaitmeniniai prietaisų skydeliai ir hibridinės pavaros. Tačiau svarbiausia modelio paskirtis liko ta pati – pasiūlyti patikimą ir kasdieniam naudojimui pritaikytą automobilį.

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Nuo 1966 metų buvo pristatyta 12 „Corolla“ kartų. Per tą laiką modelis buvo gaminamas įvairiais kėbulo variantais, keitėsi jo konstrukcija, varikliai ir net varančioji ašis.

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Iš pradžių buvo skirtas Japonijos šeimoms

Pirmoji „Toyota Corolla“ pasirodė tuo metu, kai Japonijoje sparčiai augo ekonomika ir vis daugiau gyventojų galėjo įsigyti nuosavą automobilį.

Gamintojo tikslas buvo sukurti palyginti nebrangią, tačiau gerai įrengtą transporto priemonę, kuri tiktų kasdienėms kelionėms ir šeimos poreikiams.

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1966 metais pristatyta pirmosios kartos „Corolla“ turėjo 1,1 litro darbinio tūrio benzininį variklį, o jos konstrukcija buvo palyginti paprasta.

Vis dėlto automobilis pasižymėjo ir savo laikmečiui pažangiais sprendimais. Gamintojas daug dėmesio skyrė patogumui, todėl net pigiausiose versijose pavaros buvo perjungiamos prie grindų įrengta svirtimi, o ne prie vairo kolonėlės, kaip buvo įprasta daugelyje to meto automobilių.

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Priklausomai nuo versijos ir rinkos, buvo siūloma ir papildoma saugumo įranga, įskaitant priekinius diskinius stabdžius bei saugos diržus.

Pirkėjai naująjį modelį įvertino greitai. Vos per trejus metus „Corolla“ tapo perkamiausiu automobiliu Japonijoje. Vėliau prasidėjo plėtra į užsienio rinkas, o „Corolla“ ilgainiui įsitvirtino tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje ir kitose pasaulio dalyse.

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Per 60 metų pasikeitė ne tik automobilio konstrukcija

Nors „Corolla“ pavadinimas išliko tas pats, skirtingų kartų automobiliai techniniu požiūriu gerokai skyrėsi. Pirmosios kartos modeliai turėjo galinius varančiuosius ratus. Tokia konstrukcija buvo naudojama ir vėlesnėse „Corolla“ kartose, tačiau devintajame dešimtmetyje gamintojas pradėjo pereiti prie priekinių varančiųjų ratų.

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Šis pokytis leido racionaliau išnaudoti salono erdvę ir prisitaikyti prie besikeičiančių pirkėjų poreikių. Ilgainiui „Corolla“ gamoje atsirado dyzelinių variklių, įvairių benzininių agregatų, o vėliau – ir hibridinės pavaros.

Dabartinės kartos „Corolla“ Europoje pirmiausia siejama su hibridiniais modeliais, kuriuose benzininis variklis veikia kartu su elektros varikliu.

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Tačiau automobilio istorijoje būta ir visiškai kitokio pobūdžio versijų, kurios šiandien vertinamos gerokai labiau nei kadaise buvo galima tikėtis.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Autopilotas“ reportažas apie „Toyota Corolla“

Viena „Corolla“ tapo tikra automobilių sporto legenda

Tarp automobilių entuziastų ypatingą vietą užima devintajame dešimtmetyje gaminta „Toyota Corolla AE86“. Ši nedidelė, lengva, galiniais ratais varoma versija iš pradžių neatrodė kaip būsimas kolekcininkų geidžiamas automobilis.

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Tačiau jos konstrukcija turėjo svarbių privalumų: nedidelį svorį, palyginti paprastą konstrukciją ir vairuotojui lengvai suprantamą automobilio elgseną.

Modelio žinomumą dar labiau padidino japonų manga ir animacinis serialas „Initial D“, kuriame vienas pagrindinių automobilių buvo būtent „Toyota AE86“.

Šiandien gerai išsilaikę tokie automobiliai yra vertinami kolekcininkų, o jų kainos gali gerokai viršyti daugelio naujesnių „Corolla“ modelių vertę.

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