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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kinija užblokavo 5,4 mlrd. dolerių „SoftBank“ sandorį dėl „ABB Robotics“

2026-11-06 10:34 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-06 10:34
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Japonijos investicijų į technologijų sektorių milžinė „SoftBank“ penktadienį pranešė, kad Kinija užblokavo jos 5,4 mlrd. JAV dolerių (apie 4,9 mlrd. eurų) vertės Šveicarijos ir Švedijos pramoninių robotų gamintojos įsigijimą.

Robotas. Asociatyvi archyvo iliustracija (123rf.com).

Japonijos investicijų į technologijų sektorių milžinė „SoftBank“ penktadienį pranešė, kad Kinija užblokavo jos 5,4 mlrd. JAV dolerių (apie 4,9 mlrd. eurų) vertės Šveicarijos ir Švedijos pramoninių robotų gamintojos įsigijimą.

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Apie sandorį įsigyti „ABB Robotics“ buvo paskelbta praėjusiais metais. „SoftBank“ jį įvardijo kaip dalį savo plėtros sparčiai augančioje dirbtinio intelekto (DI) pagrindu veikiančių robotų srityje.

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„ABB Robotics“ specializuojasi pramoninių įrenginių gamyboje, tokių kaip didelės robotizuotos rankos, galinčios atlikti itin tikslius judesius gamyklose. Jos patronuojančioji bendrovė „ABB Group“ nurodo, kad Kinija yra antroji pagal dydį jos rinka, kurioje daugiau kaip 90 proc. pardavimų sudaro vietoje pagaminti produktai ir paslaugos.

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Kinija griežtina jautrių technologijų kontrolę

Tačiau Pekinas, įsitraukęs į diplomatinį ginčą su Japonija, griežtina DI ir kitų jautrių technologijų kontrolę. „SoftBank“ teigė trečiadienį gavusi Kinijos priežiūros institucijų pranešimą, „kad jos uždraudė ABB robotikos verslo įsigijimą Kinijoje“.

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Pranešime nurodoma, kad „SoftBank“ ir ABB „konstruktyviai bendradarbiauja dėl šio sandorio“.

ABB ketvirtadienį pareiškė, kad „SoftBank“ informavo ją apie šį reguliuotojų draudimą.

Kai 2025-ųjų spalį buvo paskelbta apie įsigijimą, „SoftBank“, kuri yra viena pagrindinių investuotojų į „ChatGPT“ kūrėją „OpenAI“, pavadino tai į DI orientuotos verslo strategijos dalimi.

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Tai nėra vienintelis su DI susijęs sandoris, kurį pastaraisiais mėnesiais užblokavo Kinijos valdžia.

Balandį Pekinas po reguliavimo peržiūros užblokavo „Facebook“ savininkės „Meta“ planus įsigyti DI startuolį „Manus“. Analitikai tuomet teigė, kad toks žingsnis atspindi didėjančią Kinijos priežiūrą jos DI sektoriuje – jautrioje srityje, atsižvelgiant į nuožmią konkurenciją su JAV.

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Kinijoje robotai vis dažniau sutinkami kasdieniame gyvenime: vykdomi bandomieji projektai, kurių metu jie reguliuoja eismą, valo namus ar dirba gamyklose.

Robotikos padalinyje dirba apie 7 tūkst. žmonių

„ABB Robotics“ dirba apie 7 tūkst. žmonių, o jos 2024-ųjų pajamos, siekusios 2,3 mlrd. JAV dolerių, sudarė maždaug 7 proc. visų „ABB Group“ pajamų.

Anksčiau „ABB Group“ planavo atskirti robotikos verslą į atskirą biržoje listinguojamą bendrovę.

indeliai.lt

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