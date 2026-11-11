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Keleivių Lietuvos oro uostuose šiemet daugėjo 8 proc., skrydžių – 5 proc.

2026-11-11 14:09 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-11 14:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) šiemet sausį–spalį aptarnavo 6,6 mln. keleivių – 8,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, BNS pranešė bendrovė.

Oro uostas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) šiemet sausį–spalį aptarnavo 6,6 mln. keleivių – 8,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, BNS pranešė bendrovė.

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Vilniaus oro uoste per dešimt mėnesių keleivių skaičius augo 10,3 proc. iki 4,8 mln., Kaune – 4,3 proc. iki 1,43 mln., Palangoje – 0,2 proc. iki 376 tūkstančių.

Vien spalį LTOU aptarnavo 737,9 tūkst. keleivių – 4,5 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – 553,5 tūkst. (9,2 proc. daugiau nei pernai spalį), Kaune – 144,9 tūkst. (4,7 proc. mažiau), Palangoje – 39,4 tūkst. (16,1 proc. mažiau).

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„Matome, kad kelionių aktyvumas išliko aukštas ir rugsėjį bei spalį. Siekiame, kad keleiviai turėtų kuo daugiau galimybių keliauti visus metus, todėl ir toliau ieškome galimybių plėsti skrydžių krypčių tinklą“, – pranešime teigė laikinoji LTOU generalinė direktorė Diana Bankauskienė.

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Per dešimt mėnesių aptarnauta 52,7 tūkst. skrydžių – 4,7 proc. daugiau: Vilniuje jų daugėjo 6,6 proc. iki 37,98 tūkst., Kaune – mažėjo 1,1 proc. iki 10,5 tūkst., Palangoje – augo 2,8 proc. iki 4,2 tūkst.

Vien spalį įvyko 5,67 tūkst. skrydžių – 0,1 proc. daugiau.

Kaip rašė BNS, nauju aviacijos žiemos sezonu siūloma apie 80 reguliarių ir užsakomųjų skrydžių krypčių, penkiolikoje maršrutų skraidinama dažniau.

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