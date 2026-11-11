Keleivių Lietuvos oro uostuose šiemet daugėjo 8 proc., skrydžių – 5 proc.

Vilniaus oro uoste per dešimt mėnesių keleivių skaičius augo 10,3 proc. iki 4,8 mln., Kaune – 4,3 proc. iki 1,43 mln., Palangoje – 0,2 proc. iki 376 tūkstančių.
Vien spalį LTOU aptarnavo 737,9 tūkst. keleivių – 4,5 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – 553,5 tūkst. (9,2 proc. daugiau nei pernai spalį), Kaune – 144,9 tūkst. (4,7 proc. mažiau), Palangoje – 39,4 tūkst. (16,1 proc. mažiau).
„Matome, kad kelionių aktyvumas išliko aukštas ir rugsėjį bei spalį. Siekiame, kad keleiviai turėtų kuo daugiau galimybių keliauti visus metus, todėl ir toliau ieškome galimybių plėsti skrydžių krypčių tinklą“, – pranešime teigė laikinoji LTOU generalinė direktorė Diana Bankauskienė.
Per dešimt mėnesių aptarnauta 52,7 tūkst. skrydžių – 4,7 proc. daugiau: Vilniuje jų daugėjo 6,6 proc. iki 37,98 tūkst., Kaune – mažėjo 1,1 proc. iki 10,5 tūkst., Palangoje – augo 2,8 proc. iki 4,2 tūkst.
Vien spalį įvyko 5,67 tūkst. skrydžių – 0,1 proc. daugiau.
Kaip rašė BNS, nauju aviacijos žiemos sezonu siūloma apie 80 reguliarių ir užsakomųjų skrydžių krypčių, penkiolikoje maršrutų skraidinama dažniau.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.