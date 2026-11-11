Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujausia informacija apie dronus Latvijoje: buvo net keli

2026-11-11 10:30 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naktį į trečiadienį keli dronai perskrido Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėjo. Vienas jų, lydimas NATO oro policijos misiją vykdančių naikintuvų, praskrido virš penkių Latvijos savivaldybių teritorijų, interviu Latvijos radijui trečiadienį sakė Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NBS) karinių jūrų pajėgų kapitonas Seldzis Grasmanis.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Naktį į trečiadienį keli dronai perskrido Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėjo. Vienas jų, lydimas NATO oro policijos misiją vykdančių naikintuvų, praskrido virš penkių Latvijos savivaldybių teritorijų, interviu Latvijos radijui trečiadienį sakė Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NBS) karinių jūrų pajėgų kapitonas Seldzis Grasmanis.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Pasak S. Grasmanio, Ludzos savivaldybėje perspėjimas apie grėsmę oro erdvėje buvo paskelbtas dėl dviejų į Latvijos teritoriją įskridusių objektų.

REKLAMA

Vėliau Kraslavos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse paskelbti perspėjimai dėl iš Baltarusijos artėjančio objekto, kuris vis dėlto į Latvijos oro erdvę neįskrido.

Balvų savivaldybėje perspėta apie tris artėjančius objektus, kurie vėliau pasuko į šiaurę, Rusijos teritorijos link, ir Latvijos sienos nekirto.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Aizkrauklės savivaldybėje perspėjimas paskelbtas dėl iš Lietuvos artėjančio drono. Lydimas naikintuvų, jis praskrido per Jėkabpilio, Maduonos, Cėsio, Gulbenės ir Smiltenės savivaldybių teritorijas, o netoli Apės paliko Latvijos oro erdvę ir įskrido į Estiją.

Kaip pranešta anksčiau, naktį kai kuriose Latvijos vietovėse buvo paskelbti perspėjimai apie grėsmę oro erdvėje, tačiau vėliau jie atšaukti, informavo NBS.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naktį iš antradienio į trečiadienį keliose Žiemgalos ir Vidžemės savivaldybėse buvo paskelbti perspėjimai apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvei. Pirmieji perspėjimai Aizkrauklės savivaldybėje paskelbti po 2 val. nakties, o apie 3.30 val. pranešta, kad grėsmė Smiltenės ir Gulbenės savivaldybėse taip pat baigėsi.

REKLAMA

Pirmiausia apie 2.20 val. Aizkrauklės savivaldybėje paskelbtas žemiausio lygio geltonasis perspėjimas, o po kelių minučių perspėjimo lygis padidintas iki oranžinio.

Tuo pat metu geltonojo lygio perspėjimai paskelbti ir Maduonos bei Jėkabpilio savivaldybėse, o prieš pat 3 val. Maduonos savivaldybėje perspėjimo lygis padidintas iki oranžinio.

REKLAMA

Maduonos savivaldybėje paskelbus oranžinio lygio perspėjimą, NBS pranešė, kad grėsmė Aizkrauklės ir Jėkabpilio savivaldybėse baigėsi.

Vos po kelių minučių pranešta, kad grėsmė Maduonos savivaldybėje baigėsi, o Cėsio savivaldybėje paskelbtas oranžinio lygio perspėjimas. Smiltenės ir Gulbenės savivaldybėse iš pradžių paskelbti geltonojo lygio perspėjimai, kurie iš karto buvo padidinti iki aukščiausio – oranžinio – lygio. Po kelių minučių pranešta, kad grėsmė Cėsio savivaldybėje taip pat baigėsi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apie 3.30 val. paskelbta, kad grėsmė baigėsi ir Smiltenės bei Gulbenės savivaldybėse. Naujų perspėjimų nebuvo, todėl tuo metu manyta, kad skraidantis objektas galėjo palikti Latvijos oro erdvę arba nukristi.

NBS savo pranešimuose išsamesnės informacijos apie grėsmę oro erdvėje nepateikė, tačiau įvykių seka leido manyti, kad skraidantis objektas perskrido visą Latvijos teritoriją. Lietuva anksčiau buvo pranešusi apie į jos oro erdvę įskridusius dronus, įskaitant vieną, kuris iš Lietuvos oro erdvės išskrido Latvijos kryptimi.

REKLAMA

Oranžinis perspėjimo lygis yra aukščiausias iš dviejų. Jį paskelbus gyventojai raginami slėptis patalpose ir laikytis „dviejų sienų taisyklės“, o paskelbus geltonojo lygio perspėjimą gyventojams jokių veiksmų imtis nereikia.

NBS pažymi, kad Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą išlieka tikimybė, jog panašūs incidentai, kai užsienio bepiločiai orlaiviai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda, kartosis.

REKLAMA

LETA taip pat pranešė, kad šiemet Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą sulaukė perspėjimų apie galimą grėsmę oro erdvėje. Be to, Latvijoje keli dronai nukrito ir sprogo, o vienas buvo numuštas.

Tikėtina, kad šie incidentai buvo susiję su Rusijos kare prieš Ukrainą naudojamais dronais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrido. Kai kuriais atvejais dronai į Latvijos oro erdvę iš tiesų neįskrido, o perspėjimai buvo paskelbti daugiau dėl atsargumo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Oro pavojus Lietuvoje

ELTA primena, kad trečiadienio naktį vienoje po kitos pietų, vidurio ir šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni.

Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dronas „Geran-2“ (nuotr. Telegram)
Oro pavojus gąsdino ne tik lietuvius: perspėjimai skelbti ir Latvijoje, ir Estijoje (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų