Naujausia informacija apie dronus Latvijoje: buvo net keli

Pasak S. Grasmanio, Ludzos savivaldybėje perspėjimas apie grėsmę oro erdvėje buvo paskelbtas dėl dviejų į Latvijos teritoriją įskridusių objektų.
Vėliau Kraslavos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse paskelbti perspėjimai dėl iš Baltarusijos artėjančio objekto, kuris vis dėlto į Latvijos oro erdvę neįskrido.
Balvų savivaldybėje perspėta apie tris artėjančius objektus, kurie vėliau pasuko į šiaurę, Rusijos teritorijos link, ir Latvijos sienos nekirto.
Tuo metu Aizkrauklės savivaldybėje perspėjimas paskelbtas dėl iš Lietuvos artėjančio drono. Lydimas naikintuvų, jis praskrido per Jėkabpilio, Maduonos, Cėsio, Gulbenės ir Smiltenės savivaldybių teritorijas, o netoli Apės paliko Latvijos oro erdvę ir įskrido į Estiją.
Kaip pranešta anksčiau, naktį kai kuriose Latvijos vietovėse buvo paskelbti perspėjimai apie grėsmę oro erdvėje, tačiau vėliau jie atšaukti, informavo NBS.
Naktį iš antradienio į trečiadienį keliose Žiemgalos ir Vidžemės savivaldybėse buvo paskelbti perspėjimai apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvei. Pirmieji perspėjimai Aizkrauklės savivaldybėje paskelbti po 2 val. nakties, o apie 3.30 val. pranešta, kad grėsmė Smiltenės ir Gulbenės savivaldybėse taip pat baigėsi.
Pirmiausia apie 2.20 val. Aizkrauklės savivaldybėje paskelbtas žemiausio lygio geltonasis perspėjimas, o po kelių minučių perspėjimo lygis padidintas iki oranžinio.
Tuo pat metu geltonojo lygio perspėjimai paskelbti ir Maduonos bei Jėkabpilio savivaldybėse, o prieš pat 3 val. Maduonos savivaldybėje perspėjimo lygis padidintas iki oranžinio.
Maduonos savivaldybėje paskelbus oranžinio lygio perspėjimą, NBS pranešė, kad grėsmė Aizkrauklės ir Jėkabpilio savivaldybėse baigėsi.
Vos po kelių minučių pranešta, kad grėsmė Maduonos savivaldybėje baigėsi, o Cėsio savivaldybėje paskelbtas oranžinio lygio perspėjimas. Smiltenės ir Gulbenės savivaldybėse iš pradžių paskelbti geltonojo lygio perspėjimai, kurie iš karto buvo padidinti iki aukščiausio – oranžinio – lygio. Po kelių minučių pranešta, kad grėsmė Cėsio savivaldybėje taip pat baigėsi.
Apie 3.30 val. paskelbta, kad grėsmė baigėsi ir Smiltenės bei Gulbenės savivaldybėse. Naujų perspėjimų nebuvo, todėl tuo metu manyta, kad skraidantis objektas galėjo palikti Latvijos oro erdvę arba nukristi.
NBS savo pranešimuose išsamesnės informacijos apie grėsmę oro erdvėje nepateikė, tačiau įvykių seka leido manyti, kad skraidantis objektas perskrido visą Latvijos teritoriją. Lietuva anksčiau buvo pranešusi apie į jos oro erdvę įskridusius dronus, įskaitant vieną, kuris iš Lietuvos oro erdvės išskrido Latvijos kryptimi.
Oranžinis perspėjimo lygis yra aukščiausias iš dviejų. Jį paskelbus gyventojai raginami slėptis patalpose ir laikytis „dviejų sienų taisyklės“, o paskelbus geltonojo lygio perspėjimą gyventojams jokių veiksmų imtis nereikia.
NBS pažymi, kad Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą išlieka tikimybė, jog panašūs incidentai, kai užsienio bepiločiai orlaiviai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda, kartosis.
LETA taip pat pranešė, kad šiemet Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą sulaukė perspėjimų apie galimą grėsmę oro erdvėje. Be to, Latvijoje keli dronai nukrito ir sprogo, o vienas buvo numuštas.
Tikėtina, kad šie incidentai buvo susiję su Rusijos kare prieš Ukrainą naudojamais dronais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrido. Kai kuriais atvejais dronai į Latvijos oro erdvę iš tiesų neįskrido, o perspėjimai buvo paskelbti daugiau dėl atsargumo.
Oro pavojus Lietuvoje
ELTA primena, kad trečiadienio naktį vienoje po kitos pietų, vidurio ir šiaurės Lietuvos savivaldybių buvo paskelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni.
Tikėtino oro pavojaus grėsmė taip pat skelbta Kėdainių rajone, Kauno mieste ir rajone, Prienų rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. Tai reiškė, kad gyventojai turėjo eiti į priedangas ar kitas saugias vietas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.