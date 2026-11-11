Vyriausybė pritarė siūlymui plėsti Valstybinio kelių fondo lėšų panaudojimo galimybes

Pagal Susisiekimo ministerijos parengtus įstatymo pakeitimus, fondo lėšomis būtų galima finansuoti kelių projektavimą, projektų ekspertizes, specialiuosius tyrimus, laboratorinius darbus, statybos techninę priežiūrą ir kitus su kelių atkūrimu bei tiesimu susijusius darbus.
Pasak įstatymo projekto, fondo lėšas taip pat būtų galima naudoti kelių transporto priemonių svėrimo, kelių dangos būklės matavimo, eismo dalyvių kontrolės įrangai ir kitoms kelių infrastruktūros ilgaamžiškumą užtikrinančioms priemonėms įsigyti bei įrengti.
Be to, būtų sudarytos sąlygos fondo lėšomis finansuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamus kelių infrastruktūros projektus, įskaitant koncesijos ir valdžios bei privataus subjektų partnerystės sutartis.
Kaip nurodoma projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu galiojantis reguliavimas nenumato galimybės fondo lėšomis finansuoti naujų valstybinės reikšmės kelių tiesimo. Ministerijos teigimu, tokia galimybė būtina siekiant gerinti susisiekimą su nacionaliniam saugumui svarbiais objektais, laisvosiomis ekonominėmis zonomis, pramonės ir logistikos centrais.
Įstatymo projektu taip pat siūloma sudaryti sąlygas ir toliau fondo lėšomis finansuoti valstybinės reikšmės kelių taisymo bei remonto darbus. Pagal dabar galiojančias nuostatas toks finansavimas numatytas tik iki šių metų pabaigos.
Aiškinamajame rašte pažymima, kad Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklą sudaro apie 21 tūkst. kilometrų kelių, o daugiau kaip 40 proc. jų yra kritinės arba labai blogos būklės. Tokios būklės taip pat yra apie 150 tiltų ir viadukų.
Ministerijos teigimu, siūlomi pakeitimai leistų efektyviau naudoti kelių infrastruktūrai skiriamas lėšas ir sparčiau gerinti kelių būklę. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, kad 2028 m. ne mažiau kaip 61 proc. asfaltuotų kelių Lietuvoje turėtų atitikti dangos būklės indekso reikalavimus.
Rengėjų siūloma įstatymo įsigaliojimo data – 2027 m. sausio 2 d. Jį plenarinėje salėje apsvarstyti ir priimti dar turėtų Seimas, tačiau projektas nėra įtrauktas į artimiausios Seimo sesijos programą.