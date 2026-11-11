Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė pritarė siūlymui plėsti Valstybinio kelių fondo lėšų panaudojimo galimybes

2026-11-11 13:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 13:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Valstybinio kelių fondo lėšų panaudojimo galimybes. Numatoma, kad iš fondo būtų leidžiama finansuoti ne tik esamų valstybinės reikšmės kelių atkūrimą ir aplinkkelių tiesimą, bet ir naujų kelių statybą, su kelių infrastruktūros projektais susijusius darbus bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus.

Transportas, eismas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Valstybinio kelių fondo lėšų panaudojimo galimybes. Numatoma, kad iš fondo būtų leidžiama finansuoti ne tik esamų valstybinės reikšmės kelių atkūrimą ir aplinkkelių tiesimą, bet ir naujų kelių statybą, su kelių infrastruktūros projektais susijusius darbus bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal Susisiekimo ministerijos parengtus įstatymo pakeitimus, fondo lėšomis būtų galima finansuoti kelių projektavimą, projektų ekspertizes, specialiuosius tyrimus, laboratorinius darbus, statybos techninę priežiūrą ir kitus su kelių atkūrimu bei tiesimu susijusius darbus.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak įstatymo projekto, fondo lėšas taip pat būtų galima naudoti kelių transporto priemonių svėrimo, kelių dangos būklės matavimo, eismo dalyvių kontrolės įrangai ir kitoms kelių infrastruktūros ilgaamžiškumą užtikrinančioms priemonėms įsigyti bei įrengti.

REKLAMA

Be to, būtų sudarytos sąlygos fondo lėšomis finansuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamus kelių infrastruktūros projektus, įskaitant koncesijos ir valdžios bei privataus subjektų partnerystės sutartis.

Kaip nurodoma projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu galiojantis reguliavimas nenumato galimybės fondo lėšomis finansuoti naujų valstybinės reikšmės kelių tiesimo. Ministerijos teigimu, tokia galimybė būtina siekiant gerinti susisiekimą su nacionaliniam saugumui svarbiais objektais, laisvosiomis ekonominėmis zonomis, pramonės ir logistikos centrais.

REKLAMA
REKLAMA

Įstatymo projektu taip pat siūloma sudaryti sąlygas ir toliau fondo lėšomis finansuoti valstybinės reikšmės kelių taisymo bei remonto darbus. Pagal dabar galiojančias nuostatas toks finansavimas numatytas tik iki šių metų pabaigos.

Aiškinamajame rašte pažymima, kad Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklą sudaro apie 21 tūkst. kilometrų kelių, o daugiau kaip 40 proc. jų yra kritinės arba labai blogos būklės. Tokios būklės taip pat yra apie 150 tiltų ir viadukų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos teigimu, siūlomi pakeitimai leistų efektyviau naudoti kelių infrastruktūrai skiriamas lėšas ir sparčiau gerinti kelių būklę. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, kad 2028 m. ne mažiau kaip 61 proc. asfaltuotų kelių Lietuvoje turėtų atitikti dangos būklės indekso reikalavimus.

Rengėjų siūloma įstatymo įsigaliojimo data – 2027 m. sausio 2 d. Jį plenarinėje salėje apsvarstyti ir priimti dar turėtų Seimas, tačiau projektas nėra įtrauktas į artimiausios Seimo sesijos programą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų