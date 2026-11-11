Sinkevičius susitiko su kandidatu į VSAT vadovus: štai ko jo paprašė

„Premjeras paprašė kandidato pateikti detalesnę valstybės sienos apsaugos stiprinimo viziją bei pristatyti, kaip bus suaktyvinta kova su kontrabanda, neteisėta migracija ir kitais Lietuvos pasienyje stebimais iššūkiais“, – trečiadienį Eltai perduotame komentare nurodė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę Vyriausybė turėjo svarstyti D. Škarnulio skyrimą į VSAT vadovus – vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlė jį nuo lapkričio 5 dienos paskirti nuolatiniu tarnybos vadovu.
Vis tik Vyriausybė šio klausimo nenagrinėjo.
Ministras teigė, kad D. Škarnulio skyrimas numatomas lapkričio 11 dieną, tačiau trečiadienį šio klausimo Vyriausybės darbotvarkėje taip pat nebuvo.
M. Katelynas spalio pradžioje pranešė apsisprendęs, kad į VSAT vado postą teiks D. Škarnulio kandidatūrą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai.
D. Škarnulis tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 2000 m. kaip Pasienio policijos departamento štabo sienos apsaugos tarnybos specialistas.
2002–2005 m. jis dirbo Valstybės saugumo departamente (VSD), vėliau tapo VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmojo skyriaus vyriausiuoju specialistu, o 2006 m. buvo paskirtas šio skyriaus viršininku.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. dirbo VSAT Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos (KPKOV) viršininko pavaduotoju, o 2016 m. pradėjo eiti VSAT KPKOV viršininko pareigas.
D. Škarnulis nuo 2018 m. rugsėjo vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai, 2024 m. jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
Praėjusių metų sausį jis buvo paskirtas tuomečio VSAT vado Rustamo Liubajevo pavaduotoju.
ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, jį bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę.
Reaguodamas į šią informaciją, M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas.
Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų.
VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.
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