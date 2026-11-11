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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasieniečiai sulaikė įtariamąjį ir perėmė 3 balionais gabentus cigarečių krovinius

2026-11-11 13:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 13:46
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Antradienį pasieniečiai perėmė 3 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais atskraidintus cigarečių krovinius ir sulaikė, įtariama, jų pasiimti atvykusį Lentvario gyventoją. 

Pasieniečiai perėmė dar 3 balionais skraidintus rūkalų krovinius ir sulaikė įtariamąjį (nuotr. VSAT)

Antradienį pasieniečiai perėmė 3 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais atskraidintus cigarečių krovinius ir sulaikė, įtariama, jų pasiimti atvykusį Lentvario gyventoją. 

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Iš viso po šių operacijų į VSAT sandėlius pateko daugiau kaip 12 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų. 

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VSAT teigia, kad, valstybei ėmusis aktyvių priemonių kovojant su oro balionais skraidinama kontrabanda, šiemet tokių bandymų sumažėjo maždaug triskart. 

Pasieniečiai oru iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė Šalčininkų, Lazdijų ir Alytaus rajonuose. 

Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. 

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Minėtus 3 krovinius, iš viso 12 047 pakelius cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk 5 Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis, VSAT pareigūnai perėmė antradienį ryte ir prieš vidurnaktį į trečiadienį. 

Bendra šio rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 66 tūkst. eurų. 

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Sulaikius 28-erių Trakų rajono gyventoją, VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. 

Dėl kitų įvykių surinkta medžiaga prijungta prie jau atliekamų tokių ikiteisminių tyrimų. Jiems vadovauja Vilniaus ir Kauno apygardų prokuratūrų Baudžiamojo persekiojimo skyrių prokurorai. 

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Šiemet iš viso perimti 193 rūkalų kroviniai, į Lietuvą skraidinti iš Baltarusijos oro balionais. 

Pernai per visus metus buvo 635 tokie atvejai, 2024 m. – 226. 2022 m. kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, 2023 m. fiksuoti 3 bandymai. 

Pasak VSAT, šiemet pasieniečiai sulaikė 71 asmenį, kuris, įtarta, yra susijęs su balionais iš Baltarusijos gabentais rūkalais, ir dar 31 asmenį, siejamą su dronais skraidinta kontrabanda. 

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Pastaraisiais metais įvairiomis priemonėmis buvo gerokai sustiprinta Lietuvos sienos su Baltarusija apsauga. Dėl to kontrabandininkai pradėjo ieškoti būdų, kaip rūkalus iš Baltarusijos skraidinti oro keliu – oro balionais. Ypač tokia jų veikla suaktyvėjo pernai.

Siekiant suvaldyti kontrabandą oro balionais, Lietuvoje buvo pradėtos taikyti įvairios poveikio priemonės. Tarp jų – paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, sukurta jungtinė teisėsaugos darbo grupė efektyvesnei kovai su balionais gabenama kontrabanda, įvykdytos didelio masto ir veiksmingos operacijos prieš tokia nusikalstama veikla užsiimančius asmenis, priimtos įstatymų pataisos kovai su šiuo reiškiniu ir kt. Šios priemonės davė akivaizdžių rezultatų, ir šiemet bandymų gabenti cigaretes oro balionais bei perimtų tokių siuntų skaičius sumažėjo keliskart. 

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Cigaretes iš Baltarusijos oro balionais neretai bandoma gabenti ir į Lenkiją. 

VSAT duomenimis, ten šiemet perimta 217 tokios kontrabandos siuntų. Be to, šiemet pasieniečiai nutupdė ir 70 kontrabandininkų dronų. Jais iš Baltarusijos į Lietuvą taip pat skraidinami nelegalūs rūkalai. Pernai buvo perimti 59 tokie dronai su kontrabanda, 2024 m. – 54.

 

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