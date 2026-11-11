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Seimo BFK pritarė siūlymui kitų metų biudžete atsisakyti dalies Šeimos paketo priemonių

2026-11-11 16:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 16:03
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Pagrindinis valstybės biudžeto projektą svarstantis Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pritarė siūlymams atsisakyti kai kurių kitąmet numatomų Šeimos paketo priemonių finansavimo.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Pagrindinis valstybės biudžeto projektą svarstantis Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pritarė siūlymams atsisakyti kai kurių kitąmet numatomų Šeimos paketo priemonių finansavimo.

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„Biudžeto komitetas supranta sunkią biudžeto padėtį ir bandys taisyti jį“, – komiteto posėdyje trečiadienį sakė pirmininkas Algirdas Sysas.

Vyriausybės siūlomoms Šeimos paketo priemonėms susilaukiant kritikos, opozicijai priklausantis liberalas Simonas Gentvilas siūlo atsisakyti beveik 89 mln. eurų kitiems metams suplanuotų išlaidų.

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Seimo komitetas trečiadienį pritarė siūlymui 40 mln. nedidinti paramos pirmam šeimos būstui regionuose įsigyti, išlaikant anksčiau 2027-iesiems numatytą finansavimą, iniciatyvą palaikė ir komiteto pirmininkas, socialdemokratas A. Sysas.

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S. Gentvilas siūlymą aiškina Lietuvos banko (LB) išvada biudžeto projektui, kurioje teigiama, kad tokia paramos plėtra gali ne pagerinti būsto įperkamumą, o paskatinti kainų augimą. 

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Centrinio banko skaičiavimais, papildomi 40 mln. eurų subsidijų galėtų virsti 200–400 mln. eurų naujų būsto paskolų, o tai po vienų metų galėtų lemti 1,7–3,4 proc. punkto didesnes būsto kainas. 

„Būsto prieinamumas yra pakankamas regionuose, yra pasiūlos problema, (…) šeimos nesikuria regionuose ne todėl, kad negali įpirkti (būsto – ELTA), yra kitos priežastys“, – komiteto posėdyje sakė S. Gentvilas.

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S. Gentvilas siūlo Vyriausybei atsisakyti 23,65 mln. eurų finansavimo vienkartinei paramai pradinuko krepšeliui – ši iniciatyva taip pat sulaukė BFK palaikymo.

Kitam siūlymui – atsisakyti 25 mln. eurų finansuoti didesnes pensijų garantijas vaikus prižiūrintiems ir artimuosius slaugantiems asmenims – komitetas nepritarė.

Šiuo metu Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, visgi nepriklausomi auditoriai įspėja, kad deficitas bus didesnis.

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Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Biudžeto projektą šiomis savaitėmis apsvarstė komitetai, Seimo salėje pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d. Po pirmojo svarstymo projektas bus grąžintas tobulinti Vyriausybei.

Vyriausybės Šeimos paketo, skirto spręsti demografijos problemoms, vertė iš viso siekia 770 mln. eurų, kitąmet paketo priemonėms biudžete numatoma skirti 150 mln. eurų.

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