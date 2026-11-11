Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komitete – pažadas tinkamai informuoti gyventojus apie besibaigiantį jų paso galiojimą

2026-11-11 14:26 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 14:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kitais metais gyventojai turės galimybę gauti SMS žinutes apie besibaigiantį jų paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimą. 

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kitais metais gyventojai turės galimybę gauti SMS žinutes apie besibaigiantį jų paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimą. 

REKLAMA
0

Taip trečiadienį vykusiame Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje tvirtino vidaus reikalų viceministras Žygimantas Kalpokas.

Seimo TTK nariams svarstant įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti Migracijos departamentą informuoti gyventojus apie besibaigiantį jų asmens dokumentų galiojimą, viceministras teigė, kad tam nereikia keisti įstatymo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai yra procedūrinio ir techninio paslaugos teikimo pobūdžio klausimas, kuris neturi būti sprendžiamas įstatymo reguliavimu, o esant poreikiui tiesiog detalizuojamas poįstatyminiame teisės akte. Migracijos departamentas nuolat plečia paslaugų apimtį, bus įvertintos galimybės jas praplėsti“, – parlamentarams sakė Ž. Kalpokas. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis pažymėjo, kad ir šiuo metu tokia informavimo paslauga yra automatiškai teikiama Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) paskyras turintiems gyventojams 2 kartus. Pirmą kartą – prieš 210 dienų iki dokumento galiojimo pabaigos. Jei gyventojai neatsisakė šios paslaugos, likus 60 dienų iki dokumento galiojimo pabaigos jie gauna ir antrą tokį priminimą, kuris siunčiamas MIGRIS paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.

REKLAMA

Seimo narys Ignas Vėgėlė teiravosi, ar viceministras gali įsipareigoti, kad kitais metais tikrai atsiras veikiantis gyventojų informavimas apie asmens dokumentų galiojimo pabaigą. 

„Apie šitą galimybę su Migracijos departamentu yra išdiskutuota, aptartos techninės galimybės. Kitais metais asmenims, pageidaujantiems gauti SMS žinutes, šita galimybė bus prieinama“, – tvirtino Ž. Kalpokas. 

REKLAMA
REKLAMA

Atsižvelgdami į tai, Seimo TTK nariai nutarė atmesti liberalo Andriaus Bagdono inicijuotas įstatymo pataisas, siūlančias informuoti gyventojus apie besibaigiantį dokumentų galiojimą el. paštu arba SMS žinute.

Įstatyme jis siūlė numatyti, kad likus 2 mėnesiams iki asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo pabaigos Migracijos departamentas informacinėje sistemoje nurodytais gyventojo kontaktais turėtų informuoti žmogų apie baigiančius galioti dokumentus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reaguodamas į projekto atmetimą A. Bagdonas sakė, kad lauks ministerijos pasiūlytų sprendimų. 

„Svarbiausia yra tai, kad žmonės būtų įspėjami iš anksto apie dokumento galiojimo pabaigą, nepermokėtų už skubiai užsakytą pasą, nesusidurtų su administraciniais trikdžiais. Ministerijos atstovas pasakė, kad galima tai sutvarkyti poįstatyminiais teisės aktais. Lauksime jų sprendimo“, – po Seimo TTK posėdžio Eltai sakė A. Bagdonas. 

REKLAMA

Jei nebūtų įvykdytas VRM pažadas poįstatyminiais teisės aktais numatyti gyventojų informavimo tvarką apie besibaigiantį dokumentų galiojimą, anot Seimo TTK pirmininko Juliaus Sabatausko, bus imtasi parlamentinės kontrolės. 

Vyriausybės duomenimis, vidutiniškai kasmet baigia galioti apie 700 tūkst. asmens dokumentų. 

ELTA primena, kad šių metų spalio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas, išduoti nuo 65 metų, galiotų neterminuotai. 

REKLAMA

Tai numatančias Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas, kurias inicijavo Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika, svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetai, o plenariniame posėdyje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15 d. 

Pasak K. Mažeikos, vyresnio amžiaus žmonėms, ypač turintiems specialiųjų poreikių, sudėtinga nuvykti  į Migracijos departamentą. Jo nuomone, valstybė turi mažinti biurokratiją ir senėjant visuomenei turime priimti sprendimus, kad žmonėms būtų paprasčiau gyventi.

Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų