Seimo komitete – pažadas tinkamai informuoti gyventojus apie besibaigiantį jų paso galiojimą

Taip trečiadienį vykusiame Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje tvirtino vidaus reikalų viceministras Žygimantas Kalpokas.
Seimo TTK nariams svarstant įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti Migracijos departamentą informuoti gyventojus apie besibaigiantį jų asmens dokumentų galiojimą, viceministras teigė, kad tam nereikia keisti įstatymo.
„Tai yra procedūrinio ir techninio paslaugos teikimo pobūdžio klausimas, kuris neturi būti sprendžiamas įstatymo reguliavimu, o esant poreikiui tiesiog detalizuojamas poįstatyminiame teisės akte. Migracijos departamentas nuolat plečia paslaugų apimtį, bus įvertintos galimybės jas praplėsti“, – parlamentarams sakė Ž. Kalpokas.
Jis pažymėjo, kad ir šiuo metu tokia informavimo paslauga yra automatiškai teikiama Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) paskyras turintiems gyventojams 2 kartus. Pirmą kartą – prieš 210 dienų iki dokumento galiojimo pabaigos. Jei gyventojai neatsisakė šios paslaugos, likus 60 dienų iki dokumento galiojimo pabaigos jie gauna ir antrą tokį priminimą, kuris siunčiamas MIGRIS paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.
Seimo narys Ignas Vėgėlė teiravosi, ar viceministras gali įsipareigoti, kad kitais metais tikrai atsiras veikiantis gyventojų informavimas apie asmens dokumentų galiojimo pabaigą.
„Apie šitą galimybę su Migracijos departamentu yra išdiskutuota, aptartos techninės galimybės. Kitais metais asmenims, pageidaujantiems gauti SMS žinutes, šita galimybė bus prieinama“, – tvirtino Ž. Kalpokas.
Atsižvelgdami į tai, Seimo TTK nariai nutarė atmesti liberalo Andriaus Bagdono inicijuotas įstatymo pataisas, siūlančias informuoti gyventojus apie besibaigiantį dokumentų galiojimą el. paštu arba SMS žinute.
Įstatyme jis siūlė numatyti, kad likus 2 mėnesiams iki asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo pabaigos Migracijos departamentas informacinėje sistemoje nurodytais gyventojo kontaktais turėtų informuoti žmogų apie baigiančius galioti dokumentus.
Reaguodamas į projekto atmetimą A. Bagdonas sakė, kad lauks ministerijos pasiūlytų sprendimų.
„Svarbiausia yra tai, kad žmonės būtų įspėjami iš anksto apie dokumento galiojimo pabaigą, nepermokėtų už skubiai užsakytą pasą, nesusidurtų su administraciniais trikdžiais. Ministerijos atstovas pasakė, kad galima tai sutvarkyti poįstatyminiais teisės aktais. Lauksime jų sprendimo“, – po Seimo TTK posėdžio Eltai sakė A. Bagdonas.
Jei nebūtų įvykdytas VRM pažadas poįstatyminiais teisės aktais numatyti gyventojų informavimo tvarką apie besibaigiantį dokumentų galiojimą, anot Seimo TTK pirmininko Juliaus Sabatausko, bus imtasi parlamentinės kontrolės.
Vyriausybės duomenimis, vidutiniškai kasmet baigia galioti apie 700 tūkst. asmens dokumentų.
ELTA primena, kad šių metų spalio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas, išduoti nuo 65 metų, galiotų neterminuotai.
Tai numatančias Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas, kurias inicijavo Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika, svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetai, o plenariniame posėdyje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15 d.
Pasak K. Mažeikos, vyresnio amžiaus žmonėms, ypač turintiems specialiųjų poreikių, sudėtinga nuvykti į Migracijos departamentą. Jo nuomone, valstybė turi mažinti biurokratiją ir senėjant visuomenei turime priimti sprendimus, kad žmonėms būtų paprasčiau gyventi.
Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų.
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