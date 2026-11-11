Seimo komitete įstrigo korupcijos byloje nuteisto buvusio teisėjo atleidimas iš pareigų

Išklausęs prezidento patarėją, Teisėjų tarybos atstovą ir patį V. Kažį, TTK nutarė padaryti pertrauką iki kito posėdžio.
Prezidentas teikia V. Kažį atleisti iš pareigų jam pažeminus teisėjo vardą ir įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui.
TTK posėdyje dalyvavęs prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis atkreipė dėmesį, kad ir Teisėjų taryba patarė atleisti teisėją abiem pagrindais.
Tuo metu V. Kažys prašė jo neatleisti iš Apeliacinio teismo teisėjo pareigų, kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepriims galutinio verdikto jo byloje.
„Prašau palaukti, kol bus sprendimas kasacinėje byloje, tada bus aišku, jeigu aš nekaltas, tai neturiu būti atleistas, o jeigu kaltas, tai, be abejo, turiu būti atleistas“, – trečiadienį sakė V. Kažys.
Lietuvos apeliacinis teismas šių metų rugsėjo 14 dieną V. Kažį pripažino kaltu dėl pažado priimti kyšį ir jam skyrė 12,5 tūkst. eurų baudą.
Nuo pareigų jau aštuntus metus nušalintas teisėjas atkreipė dėmesį, kad pirmos instancijos teismas jį išteisino, jis sakė tikįs, kad tai padarys ir Aukščiausiasis Teismas, nes jokio nusikaltimo nėra padaręs.
„Nei jame (Apeliacinio teismo nuosprendyje – BNS) išdėstyti faktai, nei išvados, nei sprendimai nėra patikrinti jokios aukštesnės instancijos teismo. Taigi, nors formaliai yra apkaltinamasis nuosprendis, tačiau labai tikėtina, kad po kurio laiko jis gali tapti niekiniu dokumentu, jeigu Aukščiausiasis Teismas šitą nuosprendį panaikintų, tai šiuo metu galiojantis apkaltinamasis nuosprendis mano atžvilgiu taptų niekiniu dokumentu. Niekinis dokumentas negali sukelti jokių pasekmių nei man, nei kitiems asmenims“, – per TTK posėdį kalbėjo V. Kažys.
„Jeigu aš iki tol laiko, kol Aukščiausiasis Teismas išnagrinės bylą ir panaikins, labai tikėtina, šitą nuosprendį, būsiu atleistas iš teisėjo pareigų tais pagrindais, kaip mane prašoma atleisti, šitos pasekmės bus negrįžtamos ir negrąžinamos“, – pabrėžė jis.
Teisėjas tvirtino kreipęsis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su prašymu stabdyti jo nuosprendžio vykdymą.
V. Kažys tvirtino, kad apkaltinamasis nuosprendis jo byloje sudaro 500 puslapių, vien jo veikai skirta 60.
„Ir net man, tiek metų pradirbusiam teisininku, kur tuos nuosprendžius perskaitęs ir surašęs šimtus ar net tūkstančius, labai sudėtinga šitą nuosprendį skaityti, nes aš tokio nuosprendžio dar nesu matęs ir skaitęs. Ar tuo labiau nekalbu, kad būčiau surašęs ką nors panašaus“, – sakė jis.
„Tai yra nuosprendis, pagrįstas ne teisiniais argumentais, ne faktais, o įvairiais išvedžiojimais, loginėmis prielaidomis, moksliniais straipsniais. Aš pats to nesugebu, bet paprašiau sugebančių žmonių, kad patikrintų pagal programėlę dirbtinio intelekto, tai didelė dalis nuosprendžio surašyta dirbtinio intelekto ir paimti pavyzdžiai iš Malaizijos futbolo arbitraže duotų teisėjo parodymų“, – teigė V. Kažys.
Pasak jo, jį atleisti siekiama dviem pagrindais, kad jeigu vienas jų būtų panaikintas, galioti liktų antras – etikos pažeidimas.
Teisėjas atmetė kaltinimus kyšininkavimu, tvirtino, kad surinkti įrodymai to nepagrindžia, dalis jų esą nuslėpti.
Atsakydamas į V. Kažio argumentus, A. Kabišaitis atkreipė dėmesį, kad kasacinis teismas nenagrinės bylos įrodymų, jis tik vertins teisės taikymą.
„Faktus nustatė apeliacinis teismas“, – sakė prezidento patarėjas.
TTK narys Ignas Vėgėlė klausė, kodėl dabar norima atleisti teisėją, nelaukiant Aukščiausiojo Teismo sprendimo.
„Ar tikrai yra dabar tokia skubos tvarka jį atleisti?“ – teiravosi jis.
„Prezidentas, gavęs nuosprendį, negali nereaguoti“, – pažymėjo A. Kabišaitis.
Apeliacinio teismo teisėjus skiria ir atleidžia šalies prezidentas Seimo pritarimu.
BNS rašė, kad V. Kažį pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas buvo visiškai išteisinęs dėl kyšininkavimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį jį pripažino kaltu, skirdamas 12,5 tūkst. eurų baudą.
Apeliacinis teismas konstatavo, kad byloje užfiksuoto pokalbio tarp V. Kažio ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto advokato Drąsučio Zagrecko metu jų kūno kalba, bendravimo pobūdis bei tarpusavio santykiai leidžia daryti išvadą, jog kalbėta konfidencialia tema, o į D. Zagrecko neteisėtą prašymą už tam tikrą sumą surašyti palankų nuosprendį teisėjo atsakymas „pasižiūrėsiu“ vertintinas kaip pažadas priimti kyšį.
V. Kažio kaip Apeliacinio teismo teisėjo įgaliojimai sustabdyti nuo 2019-ųjų vasario iki galutinio sprendimo korupcijos ikiteisminiame tyrime arba sprendimo baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.
Vadinamojoje teisėjų korupcijos byloje taip pat nuteistas buvęs LAT teisėjas Egidijus Laužikas, Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, kuris pirmojoje instancijoje buvo išteisintas, iš pareigų atleisti 2019 metais, Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys – 2022 metais, pasibaigus įgaliojimų laikui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.