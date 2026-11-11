Dronui skrendant per Lietuvą, jo signalus fiksavo ir gyventojų telefonai: „Drone Radar“ aptiko droną trijose vietose

Pirmasis drono signalas „Drone Radar“ tinkle užfiksuotas Užliedžiuose, Kauno rajone, apie 1.31 val. nakties, netrukus – dar vienas kitoje šios vietovės dalyje. Trečiasis signalas aptiktas apie 1.45 val. Aristavoje, Kėdainių rajone. Tai ne pirmas kartas, kai iniciatyvos tinklas fiksuoja dronų signalą – pirmasis atvejis užfiksuotas dar rugsėjį.
„Kiekvienas toks drono aptikimas tinkle parodo, kad žmonių nenaudojami telefonai gali sėkmingai pasitarnauti geram tikslui – stebėti Lietuvos oro erdvę. Nors prisijungiančių žmonių skaičius stabiliai auga, stebėti tiksliam dronų judėjimui reikia tolygaus sensorių pasiskirstymo visoje šalyje. Dronai skrenda ne tik per didžiuosius miestus, tad net ir vienas papildomas įrenginys vietovėje, kur jų trūksta, gali ženkliai praplėsti dronų radaro tinklą. Prisijungti prie iniciatyvos labiausiai skatiname įvairius verslus ir žmones iš mažesnių gyvenviečių bei regionų. Kiekvienas gali prisidėti prie to, kad apie dronų judėjimą žinotume daugiau“, – sako „Drone Radar“ iniciatyvos įkūrėjas Audrius Zujus.
Tai papildomas informacijos šaltinis
A. Zujaus ir Lietuvos gynybos technologijų startuolio „Mainline“ komandos kuriamos iniciatyvos idėja – panaudoti gyventojų turimus, taip pat ir nebenaudojamus išmaniuosius telefonus, kaip akustinius jutiklius. Įrenginiai analizuoja aplinkos garsus ir ieško dronų varikliams būdingų signalų. Aptikus galimą signalą, jis perduodamas analizei ir lyginamas su kitų tinklo įrenginių užfiksuotais duomenimis.
Planuojama tinklą toliau plėsti bendradarbiaujant su įmonėmis bei organizacijomis, taip pat didinti sensorinių jutiklių palaikymą ir kituose įrenginiuose, kaip kompiuteriai ar namų stebėjimo kameros. Ilgalaikis tikslas – suburti bent 10 000 aktyvių vartotojų ir plėsti tinklą Lietuvoje bei kitose regiono šalyse.
A. Zujus pabrėžia, kad „Drone Radar“ nėra skirtas pakeisti valstybines oro erdvės stebėjimo ar gyventojų perspėjimo sistemas. Tai papildomas informacijos šaltinis, kurio galimybės priklauso nuo tinklo aprėpties, ir veikiančių įrenginių skaičiaus.
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