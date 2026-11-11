Oro balionais skraidinta kontrabanda už daugiau kaip 66 tūkst. eurų: įkliuvo 28-erių vyras

Iš viso po šių operacijų į VSAT sandėlius pateko daugiau kaip 12 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų „NZ Gold“ ir „Minsk 5 Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Pasieniečiai iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė Šalčininkų, Lazdijų ir Alytaus rajonuose. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai.
Minėtus tris krovinius VSAT pareigūnai perėmė antradienį ryte ir vėlų vakarą. Šio kiekio rūkalų bendra vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 66 tūkst. eurų.
Sulaikius 28-erių Trakų rajono gyventoją, Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Dėl kitų įvykių surinkta medžiaga prijungta prie jau atliekamų tokių ikiteisminių tyrimų.
Šiemet iš viso perimti 193 rūkalų kroviniai, į Lietuvą skraidinti iš Baltarusijos oro balionais. Pernai per visus metus buvo 635 tokie atvejai, 2024 metais – 226. 2023 metais fiksuoti trys bandymai.
Šiemet dėl kontrabandos oro balionais pasieniečiai sulaikė 71 asmenį. Dar 31 asmuo siejamas su dronais skraidinta kontrabanda.
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