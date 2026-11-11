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Premjeras: ligoninių pasirengimui ekstremalioms situacijoms žadama skirti ypatingą dėmesį

2026-11-11 14:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 14:17
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Ligoninių pasirengimui veikti ekstremalių situacijų, įskaitant oro pavojų, metu bus skiriamas ypatingas dėmesys, o papildomo finansavimo klausimą ketinama spręsti pagal biudžeto galimybes, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Ligoninių pasirengimui veikti ekstremalių situacijų, įskaitant oro pavojų, metu bus skiriamas ypatingas dėmesys, o papildomo finansavimo klausimą ketinama spręsti pagal biudžeto galimybes, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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„Girdžiu rūpestį ir aktualią problemą, ją spręsime su kitų metų arba ateinančių trejų metų finansavimu pagal biudžeto išgales“, – trečiadienį po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.

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Pasak jo, numatyta stiprinti dvi Vilniaus gydymo įstaigas, taip pat sertifikuoti ir pritaikyti Kauno klinikas.

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„Ne tiktai dėl priedangų, bet ir dėl veikimo įvairiais režimais, o tame tarpe ir pavojaus režimu“, – teigė M. Sinkevičius.

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Premjero teigimu, ypatingas dėmesys bus skiriamas daugiau kaip 20 atraminių gydymo įstaigų, kurių veiklą gali tekti užtikrinti ir ekstremaliųjų situacijų metu. Jis taip pat pažymėjo, kad priedangų pritaikymo procesas vyksta savivaldybėse, tačiau gydymo įstaigoms šioje srityje reikia daugiau dėmesio.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Ligoninių kritinės infrastruktūros apsaugai reikia 690 mln. eurų

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, Lietuvos ligoninių, įtrauktų į prioritetinį sąrašą, kritinės infrastruktūros apsaugai ir pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms reikia apie 690 mln. eurų. Šiuo metu užtikrinta penktadalis šios sumos.

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„Šiai dienai finansavimas yra užtikrintas 20 procentų šių lėšų“, – trečiadienį žurnalistams sakė sveikatos apsaugos ministro patarėjas Rimantas Steponavičius.

Anot jo, ministerija yra patvirtinusi kritinės infrastruktūros apsaugos standartą, kuriame numatyti minimalūs reikalavimai gydymo įstaigoms – nuo gydymo paslaugų užtikrinimo iki vėdinimo, vandens tiekimo ir šildymo sistemų apsaugos.

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Tuo metu Vilniaus Santaros klinikų vadovas prof. Tomas Jovaiša nurodė, kad ligoninės požeminių jungčių projektui jau numatyta 24 mln. eurų, tačiau daugiau kaip 60 mln. eurų vertės fortifikuoto dvejopos paskirties pastato projektui finansavimo dar nėra.

„Mus be galo džiugina premjero įsipareigojimas skirti lėšas, rasti lėšų kritinės infrastruktūros projektų finansavimui“, – žurnalistams sakė jis.

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Kaip skelbta, trečiadienio naktį vienoje po kitos Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos savivaldybių skelbta galimo oro pavojaus grėsmė. Raudoni įspėjimai buvo išsiųsti Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojams, o Radviliškio, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Pakruojo rajonų – geltoni.

Tikėtino oro pavojaus grėsmė skelbta Kėdainių ir Prienų rajonuose, Kauno mieste ir rajone, Marijampolės apskrityje bei Druskininkų ir Lazdijų rajonuose Alytaus apskrityje. 

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Iš viso regione buvo fiksuoti 4 dronai, dešimtys balionų atžymų. Vienas dronas, tikėtina nukrypęs nuo kurso dėl Rusijos naudojamų elektroninės kovos priemonių, praskrido Lietuvos teritoriją. Iš pradžių jo nebuvo galima naikinti dėl jo skrydžio virš urbanizuotos teritorijos, vėliau du bandymai jį neutralizuoti buvo nesėkmingi. 

Viena į objektą paleista raketa nepataikė ir nukrito Biržų rajone. Šioje vietoje įvestas planas „Skydas“.

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