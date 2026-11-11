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Vyriausybė siūlys Seimui įteisinti draudimo įmonių gaivinimo bei pertvarkymo sistemą

2026-11-11 14:38 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 14:38
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Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui kurti naują draudimo sektoriaus krizių valdymo mechanizmą. Juo siekiama apsaugoti draudėjus, užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir sumažinti valstybės biudžetui tenkančią riziką.

Vyriausybė siūlys Seimui įteisinti draudimo įmonių gaivinimo bei pertvarkymo sistemą Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.
GALERIJA (70)

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui kurti naują draudimo sektoriaus krizių valdymo mechanizmą. Juo siekiama apsaugoti draudėjus, užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir sumažinti valstybės biudžetui tenkančią riziką.

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Finansų ministerijos parengtame projekte siūloma įteisinti draudimo ir perdraudimo įmonių gaivinimo bei pertvarkymo sistemą, pritaikant Europos Sąjungos (ES) direktyvos reikalavimus.

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Numatoma, kad pertvarkymo institucijos įgaliojimai būtų suteikiami Lietuvos bankui (LB), kuris taptų atsakingas už krizių planavimą ir priemonių įgyvendinimą. Šios naujos funkcijos bus finansuojamos paties sektoriaus įmokomis.

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(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

Projektų paketas taip pat numato privalomą prevencinio gaivinimo ir pertvarkymo planavimą, kuris apimtų didžiąją rinkos dalį. 

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Finansinių sunkumų atvejais LB galėtų taikyti penkias skirtingas pertvarkymo priemones – nuo laipsniško veiklos nutraukimo iki verslo pardavimo ar įsipareigojimų nurašymo, o kreditoriai negalėtų patirti didesnių nuostolių nei įprasto bankroto atveju.

Taip pat numatoma steigti draudimo sektoriaus Pertvarkymo fondą, veiksiantį pagal ex post modelį (įmokos renkamos tik atsiradus realiam finansavimo poreikiui). Šį fondą administruotų viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Kartu projektu griežtinami likvidumo, tvarumo bei vadovų tinkamumo reikalavimai, o už pažeidimus juridiniams asmenims numatomos baudos iki 10 proc. metinių pajamų.

Paketas dabar keliaus į Seimo plenarinę salę. Siūloma, kad parlamentui jį priėmus, pakeitimai pradėtų galioti nuo 2027 m. sausio 30 d.

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