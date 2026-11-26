Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, informuoja „Ukrinform“.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 12 512 tankų (+5), 25 992 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 52 825 artilerijos sistemų (+24), 2 304 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 1 771 oro gynybos sistemos (+2), 456 lėktuvų (+4), 356 sraigtasparnių, 3 229 antžeminių robotizuotų sistemų (+9), 621 002 dronų (+989), 5 278 sparnuotųjų raketų, 36 laivų, 2 povandeninių laivų, 180 094 automobilių ir degalų cisternų (+495) bei 4 943 specialiosios technikos vienetų (+6).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos Savasleikos aerodromui, kuriame dislokuoti naikintuvai MiG-31K, galintys nešti raketas „Kinžal“. Pirminiais Ukrainos generalinio štabo duomenimis, aerodrome buvo pataikyta į tris MiG-31 ir du Su-34 orlaivius.
Žiniasklaida: dronai atakavo Rusijos regionus ir ten esančius pramonės objektus
Rusijos Stavropolio krašte dronai, tikėtina, atakavo Nevinomysko valstybinę rajoninę elektrinę (GRES), tiekiančią energiją gamyklai „Nevinomyskij Azot“, gaminančiai sprogmenų komponentus, praneša UNIAN.
„Telegram“ kanalas „Exilenova+“ pranešė apie ataką prieš Nevinomysko pramoninę zoną, kurioje įsikūrusi chemijos įmonė.
Tačiau OSINT (atvirų šaltinių žvalgybos) analitikų grupės „Astra“ vertinimu, smūgis galėjo būti suduotas PGU-410 – 410 MW elektrinės galios garo ir dujų įrenginiui, atskiram Nevinomysko GRES elektrinės energetiniam blokui.
Leidinio duomenimis, regione nugriaudėjo daugiau kaip 30 sprogimų, taip pat aktyviai veikė oro gynyba. Stavropolio krašto gubernatorius buvo įspėjęs apie ataką prieš Nevinomysko pramoninę zoną.
Nevinomysko elektrinė yra didelė federalinės reikšmės dujinė šiluminė elektrinė (GTES). Ji priklauso bendrovei „EL5-Energo“. Tai vienas svarbiausių Šiaurės Kaukazo energetikos infrastruktūros objektų.
Leidinys pažymi, kad Nevinomysko GTES yra visai šalia didelės chemijos įmonės „Nevinomyskij Azot“, priklausančios „EuroChem“ grupei. Tai viena didžiausių elektrinės gaminamos energijos vartotojų, ji tiekia sprogmenų komponentus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui.
Kiek anksčiau buvo pranešta, kad Baškirijoje po atakos taip pat kilo gaisras „Subchankulovo“ linijinėje gamybinėje dispečerinėje stotyje – tai didelis bendrovės „Transneft“ magistralinių naftotiekių sistemos mazgas, rašo „Astra“.
Vietos valdžia pranešė, kad gaisras kilo po to, kai „pramoninės zonos teritorijoje nukrito nuolaužos“.
„Atremta bepiločių orlaivių ataka prieš Tuimazų rajoną. Dronų nuolaužos nukrito pramoninės zonos teritorijoje. Kilo gaisras, visos tarnybos yra įvykio vietoje“, – pranešė Tuimazų rajono administracijos vadovas.
Be to, „Exilenova+“ pranešė apie gaisrą Samaros Kuibyševo naftos perdirbimo gamykloje.
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