Berlyne prasideda įtariamos Rusijos šnipės teismas
Berlyne ketvirtadienį prasideda ten gyvenančios moters, kaltinamos šnipinėjimu Rusijai, teismas.
Jos didelio atgarsio sulaukęs sulaikymas prieš mažiau nei metus sukėlė diplomatinį Vokietijos ir Maskvos konfliktą.
57 metų Vokietijos ir Ukrainos pilietybes turinti verslininkė, įvardijama kaip Ilona W. (Ilona V.), kaltinama pasinaudojusi ryšiais su esamais ir buvusiais Vokietijos gynybos ministerijos pareigūnais, kad rinktų informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, dronų bandymų poligonus ir ginklų pramonę.
Ji taip pat kaltinama sudariusi sąlygas savo įtariamam kuratoriui – Rusijos karinės žvalgybos (GRU) pareigūnui, Berlyne dirbusiam su diplomato priedanga Rusijos ambasadoje, – patekti į aukšto lygio politinius renginius.
Sausio pabaigoje sulaikius šią moterį, įtariamas Rusijos ambasados įsitraukimas sukėlė Vokietijos pareigūnų pasipiktinimą. Užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis tai pavadino „priešišku veiksmu“ ir „visiškai nepriimtinu dalyku“.
Dėl šio incidento buvo iškviestas Rusijos ambasadorius, o kuratorius, kurį savaitraštis „Der Spiegel“ įvardijo kaip ambasados kariuomenės atašė pavaduotoją, buvo išsiųstas iš Vokietijos.
Moteris ilgus metus vadovavo visuomeninei organizacijai, pasisakiusiai už tarptautinį bendradarbiavimą, ypač plėtojant Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos santykius.
Prokurorų teigimu, Ilona W. Rusijai šnipinėti pradėjo vėliausiai 2023 metų spalį ar net anksčiau.
Be šios veiklos, ji dar vadovavo nedidelei rinkodaros agentūrai.
Prokurorų teigimu, abi šios pareigos jai suteikė plačių ryšių kariniuose bei politiniuose sluoksniuose ir padėjo patekti į Vokietijos sostinėje vykusius renginius.
Kaltintojų teigimu, ji padėjo savo kuratoriui iš Rusijos lankytis politiniuose renginiuose Vokietijoje ir supažindino su asmenimis, kuriuos šis tikėjosi įtraukti į savo žvalgybos tinklą.
Rusijos ambasadorius Berlyne Sergejus Nečiajevas šią savaitę interviu agentūrai AFP šiuos kaltinimus griežtai atmetė.
„Rusijos ambasada neturi jokių ryšių su šia moterimi, ir net jei ji kur nors prasilenkė su kuriuo nors mūsų atstovu – galbūt kokiame nors priėmime, – tai visiškai nieko nereiškia“, – agentūrai AFP sakė S. Nečiajevas, pridūręs, kad galbūt ir pats yra ją matęs kokiame nors renginyje.
„Tačiau ji nėra Rusijos pilietė ir, kiek mums žinoma, neturi jokių ryšių su Rusija, – sakė jis. – Ji yra Vokietijos ir Ukrainos pilietė, ir, atvirai kalbant, mes čia su tokiais asmenimis nebendraujame.“
Teismo procesas turėtų tęstis iki 2027 metų gegužės.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 87 rusų dronus
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 87 dronus, kuriais Rusija nuo trečiadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo trečiadienio 18.00 val. okupantai į Ukrainą paleido balistinių raketų „Iskander-M“/„Cirkon“/ S-400 ir 113 dronų, įskaitant „Shahed“ (76 jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
20 vietų registruoti smūgiai, dar šešiose – numuštų taikinių nuolaužos.
Rusija per pastarąsias parą kare prieš Ukrainą neteko dar 2 319 karių ir keturių lėktuvų
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 26 d. pasiekė maždaug 1 645 899 karius, įskaitant 2 319 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, informuoja „Ukrinform“.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 12 512 tankų (+5), 25 992 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 52 825 artilerijos sistemų (+24), 2 304 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 1 771 oro gynybos sistemos (+2), 456 lėktuvų (+4), 356 sraigtasparnių, 3 229 antžeminių robotizuotų sistemų (+9), 621 002 dronų (+989), 5 278 sparnuotųjų raketų, 36 laivų, 2 povandeninių laivų, 180 094 automobilių ir degalų cisternų (+495) bei 4 943 specialiosios technikos vienetų (+6).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos Savasleikos aerodromui, kuriame dislokuoti naikintuvai MiG-31K, galintys nešti raketas „Kinžal“. Pirminiais Ukrainos generalinio štabo duomenimis, aerodrome buvo pataikyta į tris MiG-31 ir du Su-34 orlaivius.
Per Rusijos dronų ataką Charkive žuvo du žmonės
Ketvirtadienio rytą Rusijos pajėgos dronais smogė Charkivui. Miesto meras Ihoris Terechovas pranešė apie smūgius dviejuose rajonuose – Novobavarsko ir Cholodnohirskio, pranešė UNIAN.
Pasak jo, Novobavarsko rajone dronas „Shahed“ pataikė į daugiabutį – užsidegė butas 15-ajame aukšte. Meras pridūrė, kad yra duomenų apie po griuvėsiais įstrigusius žmones. Per ataką taip pat buvo sužeisti trys žmonės.
Vėliau I. Terechovas pranešė, kad per drono smūgį į daugiabutį Novobavarsko rajone žuvo vienas žmogus.
Po kelių minučių paaiškėjo, kad bute, į kurį įskrido „Shahedas“, rastas dar vieno žuvusio žmogaus kūnas.
Kyjive per Rusijos balistinių raketų ataką smogta prekybos centrui
Rusija vėlai trečiadienį surengė masinę balistinių raketų ataką prieš Ukrainą, Kyjive buvo smogta prekybos centrui, sužeista žmonių.
Apie tai praneša ukrainiečių portalai „Ukrainska pravda“ ir „The Kyiv Independent“.
Ketvirtadienio rytą Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad buvo sužeisti septyni žmonės. Pasak mero Vitalijaus Klyčko, trys nukentėjusieji paguldyti į ligoninę, dviejų iš jų būklė sunki.
Oro pavojaus sirenos, perspėjančios apie artėjančias Rusijos balistines raketas, mieste ir didžiojoje šalies dalyje įsijungė maždaug 22 val. 46 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Sostinės Desnos rajone per ataką smogta prekybos centrui, pramoniniam pastatui ir negyvenamajam pastatui, sakė V. Klyčko.
Oro pavojus buvo atšauktas po vidurnakčio.
JAV pritarė F-16 naikintuvų techninės priežiūros įrangos pardavimui Ukrainai
Jungtinės Valstijos pritarė techninės priežiūros įrangos ir kitų priemonių, skirtų Ukrainos turimiems naikintuvams F-16, pardavimui. Sandorio, kurio vertė siekia 622 mln. JAV dolerių (567,5 mln. eurų), finansavimą užtikrins Europos partnerės, trečiadienį paskelbė JAV Valstybės departamentas.
Valstybės departamento pareiškime nurodoma, kad lėšas skirs Belgija, Danija, Nyderlandai ir Norvegija. Pabrėžiama, kad „šiam perdavimui nebus naudojamos jokios JAV lėšos“.
Departamento duomenimis, į paketą įtraukti „pirotechniniais ir propelento užtaisais suaktyvinami įtaisai, laboratorinė įranga ir transportavimo paslaugos“. Šios priemonės bus pridėtos prie anksčiau patvirtinto mažesnės vertės pardavimo, apie kurį dėl jo vertės neprivaloma pranešti Kongresui.
„Siūlomas pardavimas sustiprins Ukrainos gebėjimą atremti dabartines ir būsimas grėsmes, suteikdamas jai daugiau galimybių vykdyti savigynos ir regioninio saugumo užtikrinimo misijas, pasitelkiant pajėgesnę oro gynybą“, – sakoma pareiškime.
Spalio pradžioje laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad dėl vėluojančios techninės priežiūros ir atsarginių dalių trūkumo daugiau kaip pusė Ukrainos turimų naikintuvų F-16 negalėjo pakilti į orą, o iki metų pabaigos šios problemos gali paveikti visus Ukrainos turimus JAV gamybos orlaivius.
Ukrainos pareigūnai paneigė, kad yra rimtų problemų dėl orlaivių parengties, tačiau pripažino, jog kai kurie F-16 komponentai nebegaminami, todėl jų vis sunkiau gauti.
2022 m. vasarį prasidėjus Rusijos visapusiškai invazijai, Kyjivas atkakliai ragino Vakarų sąjungininkes perduoti jam pažangių naikintuvų. Pirmąją F-16 partiją Ukraina galiausiai gavo po dvejų metų.
JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris įspėja dėl karo Ukrainoje eskalacijos, priekaištauja Europai
JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris trečiadienį įspėjo dėl bet kokio konflikto Ukrainoje aštrėjimo, pavadinęs tai „netiesioginiu karu, kuriame Europa finansuoja ir ginkluoja Ukrainą prieš Rusiją“.
Interviu Vokietijos tinklalaidei „MD Meets“ JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasirinktas tarpininkas derybose su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu įspėjo, jog užtektų ir nedidelės klaidos, kad „visa tai smarkiai eskaluotųsi“.
Keliuose derybų raunduose, kuriuose dalyvavo ir kitas pasiuntinys Steve'as Witkoffas, nepavykus sumažinti atotrūkio tarp Kyjivo ir Kremliaus, J. Kushneris pripažino, kad Maskvos reikalaujamų teritorijų Rytų Ukrainoje klausimas išlieka kliūtimi.
„Ką mes su Steve'u supratome po daugybės valandų, praleistų su prezidentu Putinu ir Rusijos komanda, yra tai, kad teritorinis klausimas šiuo metu yra atsidūręs savotiškoje aklavietėje“, – sakė jis.
Tačiau J. Kushneris taip pat, regis, apkaltino europiečius veidmainyste dėl to, kad jie ir toliau išleidžia didžiules sumas Rusijos energijai, tuo pačiu metu remdami Ukrainą.
„Turiu omenyje, kad per šį konfliktą Europa iš Rusijos nupirko (iškastinio kuro) už daugiau nei 250 mlrd. dolerių (228,6 mlrd. eurų)“, – tvirtino J. Kushneris.
„Taigi manau, kad per šį konfliktą Europa iš tikrųjų sumokėjo daugiau pinigų Rusijai, nei davė Ukrainai, jei mano matomi duomenys yra teisingi“, – pridūrė jis.
Donaldas Trumpas ir NATO vadovas bendrame pareiškime ragina Rusiją neišplėsti karo
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte trečiadienį po susitikimo Floridoje paskelbtame bendrame pareiškime paragino Rusiją neplėsti karo Ukrainoje.
Rusijoje – dar viena nerami naktis: atakuota chemijos gamykla
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Stavropolio krašte, Nevinnomysko mieste dronai atakavo šiluminę elektrinę ir chemijos gamyklą, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi tokiais „Telegram“ kanalais kaip „Exilenova+“, „Supernova+“, „Astra“. Minėta chemijos gamykla tiekia produkcija Rusijos karinei pramonei.
„Nevinnomysko pramoninė zona patiria dronų ataką. Ten yra gamykla, tiekanti sprogmenų komponentus Rusijos Federacijos įmonėms“, – cituojamas „Astra“ pranešimas.
Naktį vietiniai gyventojai ir gubernatorius Vladimiras Vladimirovas pranešė apie dronų atakas prieš miesto pramoninę zoną, taip pat apie sprogimus Nevinnomysko elektrinės rajone.
Nevinnomysko azoto gamykla, priklausanti „EuroChem“ grupei, tiekia acto rūgštį Rusijos karinei pramonei.
„Exilenova+“ taip pat skelbia, kad buvo atakuota Luhansko okupuota dalis ir Baškirija.
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Trumpo pasiuntinys Kushneris netikėtai pareiškė: derybas užvilkino „ukrainiečių išpuolis“ prieš Putino rezidenciją
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris apkaltino Ukrainą užvilkinus derybas su Rusija dėl tariamo išpuolio prieš Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino rezidenciją 2025 m.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neigė, kad Ukraina atakavo V. Putino rezidenciją. V. Zelenskis tai pavadino „tipiškais Rusijos melais“, kuriais siekiama rasti Kremliui pretekstą tęsti išpuolius prieš Ukrainą.
Apie tai J. Kushneris kalbėjo interviu „MD Meets“, rašo „Ukrainska Pravda“.
„Taigi, maždaug prieš metus man buvo pasiūlyta dirbti šiuo klausimu, ir maždaug lapkričio mėnesį pradėjome daryti tam tikrą pažangą bei ėmėmės darbo. Tada gruodžio pabaigoje ukrainiečiai surengė išpuolį prieš Putino namus, o tai, mano nuomone, jį atstūmė“, – pareiškė jis.
„Nuo vasario iki rugsėjo mes nuolat bendravome, tačiau nepastebėjome didelio lankstumo ar atvirumo iš tų pusių, kuriose galėtų būti bendrų interesų“, – priduria J. Kushneris.
Paklaustas, ar V. Putinas iš tikrųjų nori taikos ir karo pabaigos, J. Kushneris atsakė, kad nori, tačiau pridūrė, kad šiuo metu pagrindinė kliūtis yra teritorijos klausimas.
„Taigi sakyčiau, kad, taip, manau, jog jis kalba apie taiką, bet visada kyla klausimas – kokiomis sąlygomis? Ir ar yra būdas suderinti tai, ko nori jis, su tuo, ko nori prezidentas Zelenskis ir ko nori europiečiai?“ – klausia jis.