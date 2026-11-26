Minėto departamento pareiškime nurodoma, kad lėšas skirs Belgija, Danija, Nyderlandai ir Norvegija. Pabrėžiama, kad „šiam perdavimui nebus naudojamos jokios JAV lėšos“.
JAV pritarė F-16 naikintuvų techninės priežiūros įrangos pardavimui Ukrainai
Departamento duomenimis, į paketą įtraukti „pirotechniniais ir propelento užtaisais suaktyvinami įtaisai, laboratorinė įranga ir transportavimo paslaugos“. Šios priemonės bus pridėtos prie anksčiau patvirtinto mažesnės vertės pardavimo, apie kurį dėl jo vertės neprivaloma pranešti Kongresui.
„Siūlomas pardavimas sustiprins Ukrainos gebėjimą atremti dabartines ir būsimas grėsmes, suteikdamas jai daugiau galimybių vykdyti savigynos ir regioninio saugumo užtikrinimo misijas, pasitelkiant pajėgesnę oro gynybą“, – sakoma pareiškime.
Spalio pradžioje laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad dėl vėluojančios techninės priežiūros ir atsarginių dalių trūkumo daugiau kaip pusė Ukrainos turimų naikintuvų F-16 negalėjo pakilti į orą, o iki metų pabaigos šios problemos gali paveikti visus Ukrainos turimus JAV gamybos orlaivius.
Ukrainos pareigūnai paneigė, kad yra rimtų problemų dėl orlaivių parengties, tačiau pripažino, jog kai kurie F-16 komponentai nebegaminami, todėl jų vis sunkiau gauti.
2022 m. vasarį prasidėjus Rusijos visapusiškai invazijai, Kyjivas atkakliai ragino Vakarų sąjungininkes perduoti jam pažangių naikintuvų. Pirmąją F-16 partiją Ukraina galiausiai gavo po dvejų metų.
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