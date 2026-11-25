Prezidentas Volodymyras Zelenskis nerimauja, kad garantijos, kuriose nebūtų numatytas užsienio karių dislokavimas, neužtikrintų Ukrainai patikimos apsaugos nuo dar vienos Rusijos atakos.
Vienas su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis sakė, kad V. Zelenskis sąjungininkams yra pareiškęs nesuprantantis, ką reikštų JAV įsipareigojimai, jeigu Ukrainoje nebūtų dislokuota karių ar įsteigta karinių bazių.
Nesutarimai kyla JAV siūlant saugumo garantijas, grindžiamas NATO 5-ojo straipsnio principu. Ukraina nori aiškių rašytinių įsipareigojimų, kuriuose būtų nurodyta, kokių veiksmų jos partneriai imtųsi Rusijai vėl užpuolus. Europos sąjungininkės dar sprendžia, kokį vaidmenį atliktų.
Tačiau „į 5-ąjį straipsnį panaši“ garantija nėra tas pats, kas narystė NATO. Ji savaime nenustato, kas reaguotų į ataką ir ar susitarime dalyvaujančios valstybės privalėtų panaudoti karinę jėgą.
Atsakydamas į leidinio „Kyiv Independent“ klausimą, V. Zelenskis sakė, kad Ukraina vis dar neturi aiškaus atsakymo, kaip veiktų siūlomas susitarimas.
„Kol kas tai neaišku, nes vis dar neturime aiškaus ir išsamaus atsakymo, kas būtų ši kolektyvinė grupė, kaip ji mus gintų ir ar būtų pasirengusi atremti agresorių“, – sakė jis.
JAV pareigūnai nepatikslina, kokius įsipareigojimus Vašingtonas būtų pasirengęs prisiimti pagal siūlomas garantijas. Vienas JAV pareigūnas sakė, kad į jų paketą galėtų būti įtraukta „parama ar kitos priemonės“, padėsiančios užtikrinti Ukrainos saugumą pasibaigus karui.
Leidiniui „Kyiv Independent“ paklausus, ar jis pasitiki D. Trumpo administracijos siūlomais įsipareigojimais, V. Zelenskis atsakė, kad jie turi galioti dar ilgai po to, kai D. Trumpas paliks prezidento postą.
„Mes kovojame už savo šalies gynybą ne tik dvejus metus, – sakė V. Zelenskis. – Mums reikia saugumo garantijų ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui. Geriausia – visam laikui arba bent keliems dešimtmečiams.“
Maskva ne kartą atmetė Ukrainai siūlomas į NATO panašias saugumo garantijas, taip pat planus dislokuoti užsienio karius ar steigti užsienio karines bazes Ukrainos teritorijoje.
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