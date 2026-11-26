„Maždaug 20.40 val. (vietos laiku) „FedEx“ lėktuvas Majamio tarptautiniame oro uoste išriedėjo už kilimo ir tūpimo tako 26R ribų“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime nurodė oro uostas ir pridūrė, kad apie sužeistuosius nepranešama.
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„Dėkojame keleiviams už kantrybę, kol stengiamės saugiai atkurti įprastą veiklą“, – teigė oro uostas.
Apie incidentą, kuris įvyko Majamyje smarkiai lyjant, pranešta JAV aviacijos sektoriui pastarosiomis savaitėmis susidūrus su virtine problemų.
Didžiausių sutrikimų kilo lapkričio 13 d., kai JAV valdžios institucijos dėl ryšio sistemų problemų tarp skrydžių valdymo centrų nurodė kelioms valandoms sustabdyti lėktuvų kilimą visoje šalyje.
Nepalankios oro sąlygos taip pat paveikė keliautojus visose Jungtinėse Valstijose per Padėkos dienos ilgąjį savaitgalį. Tai vienas intensyviausių kelionių laikotarpių šalyje, kai automobiliais ir lėktuvais keliauja iki 80 mln. žmonių.
Buvo prognozuojama, kad JAV šiaurės rytinei daliai smogs audra, dėl kurios pirmą kartą teko atidėti Niujorke rengiamą „Macy's“ Padėkos dienos paradą.
Tuo metu kitoje šalies pusėje esantį Kalifornijos San Fransisko miestą užklupo potvyniai, teko evakuoti gyventojus ir kilo grėsmė, kad bus uždaryti oro uostai, nes ritosi iki 9 metrų aukščio bangos.
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