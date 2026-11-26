Penktadienį be žymesnių kritulių. Naktį kai kur rūkas, šerkšnas. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 3–8, Kuršių nerijoje 0–2 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Šeštadienį kritulių nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šalčio, dieną nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – iki 64 cm, Minijoje ties Kartena – iki 63 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 53 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 49, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 34 cm per parą. Žymesnis kilimas stebimas: Nemune ties Lampėdžiais – iki 30 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 26 cm, Nemune ties Smalininkais – iki 22 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–8, ežeruose – 2–8, Kuršių mariose – 3–4, Baltijos jūroje – 6–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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