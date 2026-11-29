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Tai vaizdai iš Vilniaus rajono pakraščio: štai kaip atrodo automobilis „Kia“ po susidūrimo su pėsčiuoju. Vyrą netoli Pamarazių, miškingoje vietovėje, partrenkė 39-erių metų vairuotoja. Važiuojamąja kelio dalimi ėjęs 55-erių metų vyras per avariją žuvo, pirminiais duomenimis, jis buvo apsirengęs tamsiai ir neturėjo jokių atšvaitų. Kai kelyje Šalčininkai–Vilnius įvyko nelaimė, jau buvo tamsu, apie partrenktą žmogų pranešta kiek prieš 17-ą valandą.
Panaši nelaimė įvyko ir Alytaus rajone, kelio Antakalnis–Merkinė 55-ajame kilometre. Automobilis „Audi A6“ partrenkė be atšvaitų keliu ėjusį 39-erių metų vyrą, jis žuvo. Automobilį vairavo 21-ienerių metų policijos mokyklos kursantas.
O štai vaizdai iš Vilniaus pakraščio: Nemenčinės plente vyko, kaip įtariama, girto pažeidėjo gaudynės. Gaudynės prasidėjo apie 21 val. per reidą pareigūnams matuojant greitį: VW vairuotojas smarkiai viršijo leidžiamą greitį. Dėl viršyto greičio policija bandė sustabdyti VW vairuotoją, šis nepakluso reikalavimui sustoti, spruko nuo policijos ir sukėlė avariją.
Netoli sankryžos su Balžio gatve persekiojamas VW atsitrenkė į Policijos departamento Kelių policijos valdybos automobilį BMW ir dar į „Nissan“. Kiek pračiuožęs asfaltu VW sustojo – dėl išlūžusio rato nebegalėjo toliau važiuoti.
Bėglys spėjo iššokti iš automobilio ir pabėgo, jo ieško policija. Pareigūnai nustatė, kas galėjo vairuoti VW. Žmonės per avariją nenukentėjo.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.